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    • 11.04.2021 22:34
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    Michel ve arasındaki protokol krizinde yeni gelişme: Michel kadınları küçük düşürdü istifa etmeli

    AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı Ursula 'in 'de Başkan Erdoğan'ı ziyareti sonrası yaşanan 'protokol krizi'ne Michel'in ekibinin sebep olduğu ortaya çıkmıştı. Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren kadın kuruluşları, Michel'in Ankara'daki protokol olayında AB Komisyonu Başkanı 'in şahsında kadınları "küçük düşürdüğü" gerekçesiyle istifa etmesini istedi.

    AA
    Michel istifa etmeli

    AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Beştepe'de Başkan Erdoğan'ı ziyareti sonrası yaşanan 'protokol krizi'ne Michel'in ekibinin sebep olduğu ortaya çıkmıştı.

    MICHEL'E KARŞI İMZA KAMPANYASI
    Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren bazı kadın dernekleri, Avrupa Birliği (AB) yönetiminin Türkiye ziyaretindeki protokol olayının ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in istifa etmesi talebiyle imza kampanyası başlattı.

    Belçika basınındaki haberlere göre, Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde yaşanan ve Avrupa basınında "Sofagate" olarak adlandırılan protokol olayının ardından kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konularında çalışan bazı kadın kuruluşları, Michel'e tepki gösterdi.

    "İSTİFA ETMELİ"
    Millennia Vakfı öncülüğündeki kuruluşlar, Michel'in von der Leyen'i "küçük düşürdüğü" gerekçesiyle istifa etmesi talebiyle mektup hazırladı.

    3 BİNDEN FAZLA İMZA
    Bu amaçla hazırlanan mektuba, Belçika, Fransa, İtalya gibi ülkelerden kısa sürede 3 binden fazla kişinin imza attığı bildirildi. AB dışındaki ülkelerden de birçok kadının kampanyaya imza verdiği kaydedildi.

    Kadın hakları kuruluşları, Michel'in "büyük hata yaptığını" belirterek, von der Leyen'in şahsında bütün kadınların küçük düşürüldüğünü belirtti.

        ÇAVUŞOĞLU: AB'NİN İSTEDİĞİ DÜZEN UYGULANDI
        Konu ile alakalı açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dar kapsamlı ve heyetler arası görüşmelerde her iki tarafta düşüncelerini ifade ettiler. Son derece verimli bir görüşme oldu. Protokol konusuna gelecek olursak... Çok haksız ithamlar var. Türkiye köklü bir devlettir. Türkiye ilk defa misafir ağırlamıyor. Türkiye'de yapılan görüşmelerde, hem uluslararası protokol hem de Türk misafirperverliğinin getirdiği usuller uygulanır. Biz AB'nin kendi içindeki işleyişe karışmayız. Protokol birimlerimiz önceden bir araya geldi. Görüşmede uygulanan protokolde de AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır. Nokta" demişti.

        AB YETKİLİSİNDEN "SORUN YOK" AÇIKLAMASI
        Michel'in ekibi, "Her şey protokole uygundu" dedi. Başka bir AB yetkilisi ise, "Protokol neyse o yapıldı" demişti.
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