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    • 10.04.2021 11:47
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    SON DAKİKA: Protokol krizi sonrası Erdoğan düşmanlarının eli boş kaldı! Der Spiegel: Türkiye'nin suçu yok!

    Son dakika haberi! dergisi Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı ve AB Konseyi Başkanı 'in Ankara'da Başkan ile görüşmeleri sırasında yaşanan protokol olayıyla ilgili Türkiye'nin suçu olmadığını yazdı. Avrupa basınında Türkiye'nin protokol krizinde herhangi bir suçu olmadığı yazılırken Türkiye düşmanları yine faturayı Erdoğan'a kesmeye çalışsa da başarılı olamadılar.

    Der Spiegel: Türkiye'nin suçu yok!

    Alman Der Spiegel dergisi Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri sırasında yaşanan protokol olayıyla ilgili Türkiye'nin suçu olmadığını yazdı.


    LEYEN KANDIRILDI
    Derginin internet sitesinde yer alan "AB dünya sahnesinde kendini nasıl gülünç duruma düşürüyor" başlıklı değerlendirmede, "AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ziyareti sırasında kandırıldı. Hata ev sahibi Erdoğan'da değil, Konsey Başkanı Charles Michel'deydi. Tuhaf bir güç mücadelesinin sahneleri." ifadeleri yer aldı.

    FİYASKONUN SEBEBİ İKİLİ ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK
    Yaşanan protokol olayının fiyasko olarak nitelendirildiği değerlendirmede, bu fiyaskonun sorumlusunun Michel ve Leyen arasındaki anlaşmazlıklar olduğu kaydedildi.

    Değerlendirmede, Ursula von der Leyen ile Charles Michel arasında aylardır özellikle dış politika konusunda belirgin bir didişme olduğu vurgulanarak, Michel'in AB zirvelerine ev sahipliği yapmaktan daha fazlasını istediği Leyen'in ise ticaret ve düzenleyici gücüyle dünyayı gölgede bırakan bir jeopolitik komisyona liderlik etmek istediğine dikkat çekildi.

    Ankara'ya Kovid-19 nedeniyle Ursula von der Leyen'in protokol memurlarının gelmediği, onun yerine Michel'in protokol memurlarının geldiği ve buradaki ayarlamaların o memurlarca yapıldığı ifade edildi.

    DAHA ÖNCE DE BENZER DURUM YAŞANDI
    Spiegel'deki değerlendirmede mart ayı sonunda en son AB'nin çevrim içi zirvesinden sonra Michel'in ekibinin yayınladıkları bir fotoğraf örnek gösterilerek 27 devlet ve hükümet başkanının tümünün Michel'in yanında, diğerlerinin dört katı büyüklüğünde görülebildiği ancak o fotoğraflarda Ursula von der Leyen'in görülmediğine yer verildi.

        TÜRK TARAFININ ÖRNEK REAKSİYONU
        Dergideki değerlendirmede, Ankara'daki protokol olayından önce tarafların çalışma yemeğinde bir araya geldikleri ve burada da bir protokol gerginliğinden son anda dönüldüğü belirtilerek, Külliyedeki protokol çalışanlarının örnek müdahalesi övüldü.


        URSULA VON DER LEYEN'E DE BÜYÜK BİR KOLTUK TAHSİS ETTİKLERİ VURGULANDI
        Yemekte Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile sadece Charles Michel'in oturacakları koltukların diğer koltuklardan belirgin bir şekilde büyük olduğunun görüldüğü ve Leyen'in bir danışmanın bunu fark ederek durumu Türk tarafına bildirdiği ve Külliyedeki protokolün derhal koltuğu değiştirerek Ursula von der Leyen'e de büyük bir koltuk tahsis ettikleri vurgulandı.


        Öte yandan Avrupa Birliği (AB) yönetiminin 6 Nisan'daki Ankara ziyaretinde yaşanan protokol olayında Türkiye'nin haklılığını ortaya koyan detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.



        LEYEN VE MICHEL'İN EKİPLERİ ARASINDA GERGİNLİK!
        Sabah'ta yer alan habere göre, kabul öncesi AB tarafının protokole ilişkin taleplerini iletmek üzere Ankara'ya gelen ekip, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ekibiydi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in protokol görevlileri bu görüşmelere katılmadı. Kabul günü de Michel ve Von der Leyen'in ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Türk yetkililer Michel ve Von der Leyen'in ekipleri arasında yükselen tansiyonu düşürmek için yapıcı önerilerde dahi bulundu.


            LEYEN'İ DIŞLADILAR
            Politico gazetesine konuşan Avrupalı diplomatik kaynaklar da Türkiye'nin haklılığını vurgulayarak, "Oturma düzenini Ankara değil AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in heyeti belirledi" dedi. Avrupalı diplomatlar, Michel'e bağlı ekibin hazırlıklar sırasında AB Komisyonu ekibi ile protokol çalışmalarını yürütecek Türkiye'deki AB delegasyonunu "dışladığını" belirtti.


            Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle Leyen'in protokol ekibinin Ankara'ya gitmediği, Michel'in ekibinin ise ziyaret öncesinde Türkiye'ye giderek Türk makamlarıyla hazırlıkları yaptığı ifade edildi. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla sessizliğini gecikmeli de olsa bozan Michel de protokol düzeninin AB tarafından belirlendiğini ve bundan Ankara'nın sorumlu olmadığını itiraf etti.



            AB İÇİNDE ANLAŞMAZLIK VAR
            AB Komisyonu, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile protokolde aynı şekilde davranılması gerektiğini savunuyor. Deneyimli birçok diplomat ve hatta AB Komisyonu'nun eski başkanı Jean-Claude Juncker ise AB protokolünde AB Konseyi Başkanı'nın birinci sırada, AB Komisyonu Başkanı'nın ise ikinci sırada geldiğini söylüyor.


            TÜRKİYE VE ERDOĞAN DÜŞMANLARI BAŞARILI OLAMADI
            Avrupa basınında Türkiye'nin protokol krizinde herhangi bir suçu olmadığı yazılırken Türkiye düşmanları yine faturayı Erdoğan'a kesmeye çalışsa da başarılı olamadılar.

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