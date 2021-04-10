SON DAKİKA: Protokol krizi sonrası Erdoğan düşmanlarının eli boş kaldı! Der Spiegel: Türkiye'nin suçu yok!





AB İÇİNDE ANLAŞMAZLIK VAR

AB Komisyonu, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile protokolde aynı şekilde davranılması gerektiğini savunuyor. Deneyimli birçok diplomat ve hatta AB Komisyonu'nun eski başkanı Jean-Claude Juncker ise AB protokolünde AB Konseyi Başkanı'nın birinci sırada, AB Komisyonu Başkanı'nın ise ikinci sırada geldiğini söylüyor.



TÜRKİYE VE ERDOĞAN DÜŞMANLARI BAŞARILI OLAMADI

Avrupa basınında Türkiye'nin protokol krizinde herhangi bir suçu olmadığı yazılırken Türkiye düşmanları yine faturayı Erdoğan'a kesmeye çalışsa da başarılı olamadılar.

