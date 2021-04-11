Proje üretemeyen CHP'li İBB Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Haydarpaşa Arkeopark projesine de çöktü!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'nin ve Bakanlıkların projelerini kendi projesiymiş gibi yansıtmaya devam ediyor.
İBB'nin son çöktüğü proje ise Ulaştırma ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark ve Gar Kompleksi projesi oldu.
İBB, HAYDARPAŞA ARKEOPARK PROJESİNİ DE SAHİPLENDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunuldu ve "Haydarpaşa kazısı tarihe ışık tutuyor. Kadıköy'de Haydarpaşa Garı'nın arkasındaki bölgede gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda Helenistik Dönem'den Osmanlı'ya kadar çeşitli kültürel katmanlara ait izler ve buluntulara rastlanması büyük heyecan yarattı" iddiasında bulundu.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: "HAYDARPAŞA ARKEOPARK PROJESİNİ TANITTIĞI İÇİN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR EDERİZ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu paylaşımını etiketleyerek, "Yapımı Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen, tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olacak Haydarpaşa Arkeopark projesini tanıttığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.