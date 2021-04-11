Proje üretemeyen CHP'li İBB Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Haydarpaşa Arkeopark projesine de çöktü!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'nin ve Bakanlıkların projelerini kendi projesiymiş gibi yansıtmaya devam ediyor.

İBB'nin son çöktüğü proje ise Ulaştırma ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark ve Gar Kompleksi projesi oldu.