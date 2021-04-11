Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.04.2021 19:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.04.2021 20:03
    ABONE OL

    Proje üretemeyen CHP'li İBB Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Haydarpaşa Arkeopark projesine de çöktü!

    Göreve geldiği günden itibaren somut bir projeye imza atamayan CHP'li yönetimindeki AK Parti'nin ve Bakanlıkların projelerini kendi projesiymiş gibi yansıtmaya devam ediyor. İBB'nin yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark ve Gar Kompleksi projesini de sahiplendiği ortaya çıktı. Bakanlık İBB'ye üzerinden gülümseten bir yanıt verdi.

    İBB yine projeye çöktü!

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'nin ve Bakanlıkların projelerini kendi projesiymiş gibi yansıtmaya devam ediyor.

    İBB'nin son çöktüğü proje ise Ulaştırma ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark ve Gar Kompleksi projesi oldu.

    İBB, HAYDARPAŞA ARKEOPARK PROJESİNİ DE SAHİPLENDİ
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunuldu ve "Haydarpaşa kazısı tarihe ışık tutuyor. Kadıköy'de Haydarpaşa Garı'nın arkasındaki bölgede gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda Helenistik Dönem'den Osmanlı'ya kadar çeşitli kültürel katmanlara ait izler ve buluntulara rastlanması büyük heyecan yarattı" iddiasında bulundu.

    ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: "HAYDARPAŞA ARKEOPARK PROJESİNİ TANITTIĞI İÇİN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR EDERİZ"
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu paylaşımını etiketleyerek, "Yapımı Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen, tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olacak Haydarpaşa Arkeopark projesini tanıttığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

        KARAİSMAİLOĞLU: "ARKEOPARK VE GAR KOMPLEKSİ'NİN TASARIM KONSEPTİYLE TÜRKİYE VE DÜNYADA BİR İLK…"
        Sabah'ın haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 8 Şubat 2021 tarihinde Haydarpaşa Garı'nda devam eden restorasyon ve arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde incelemişti.

        Burada inceleme öncesi basın açıklamasında bulunan Karaismailoğlu, Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark ve Gar Kompleksi'nin tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olacağını belirterek, "İstanbul'un tarihine ışık tutan arkeopark, tarih turizmi açısından önemli bir çekim noktası haline gelecek" demişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Proje üretemeyen CHP'li İBB Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Haydarpaşa Arkeopark projesine de çöktü!