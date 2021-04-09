O tartışmanın nedeni ise yemek masası... Edinilen bilgilere göre yemekte de ikinci bir krizin önüne Türk protokol ekibinin müdahalesiyle kısmen de olsa geçildi.

Michel'in ekibi yemekte başkanlar için ayarlanan yüksek sandalyelerin protokol gereği sadece Michel ve Erdoğan'a verilmesini istedi.