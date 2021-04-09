AB Başkanları'nın Türkiye ziyaretleri bitti. Geriye heyetin kendi içinde yaşanan protokol tartışmaları kaldı. Protokol tartışması görüşmede yaşanan tek sorun değil. AB Başkanları onuruna verilen yemekte de büyük bir protokol gerginliğinin önüne geçildi.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye ziyaretinden geriye yaşanan protokol ve koltuk tartışması kaldı.
Michel'in protokol ekibinin tek geldiği ve von der Leyen'in protokol ekibinin gelmediği o ziyarette Leyen protokolde eşit olmasına rağmen yan koltukta oturmak zorunda kalmıştı.
CNN Türk'e konuşan protokol görüşmelerine yakın kaynaklar, sadece görüşme değil verilen yemekte de büyük bir protokol tartışması yaşandığını belirtti.
YEMEKTE İKİNCİ KRİZİN ÖNÜNE GEÇİLDİ