"Beştepe'de koltuk krizi" iddialarına Ankara'dan net yanıt: AB oturma düzenini böyle istedi



Von der Leyen



Erdoğan ile görüşmede "Temel özgürlüklere saygı önemli. İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden dolayı endişe duyuyoruz. HDP kapatılmasın, Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın" gibi konuları dile getiren Leyen'in, uluslararası protokollere uygun olarak ağırlandığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son noktayı koydu: AB tarafının telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Nokta!