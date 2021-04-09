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    "Beştepe'de koltuk krizi" iddialarına Ankara'dan net yanıt: AB oturma düzenini böyle istedi

    Başkanı ve Komisyon Başkanı 'in ziyaretinde ortaya çıkan görüntü ’da sıkıntıya yol açtı. Ankara gerçeği açıkladı: AB oturma düzenini böyle istedi.

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    Proto'gol'

    Avrupa konseyi Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Von der Leyen'in Ankara ziyaretinde oturma düzeni, yankı uyandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Michel ve Leyen için uluslararası protokol kuralları uygulandı. Buna göre Başkan Erdoğan'ın yanında tekli koltukta Michel yer aldı.



    Leyen ise bir süre ayakta bekleyip üçlü koltuğa oturmak zorunda kaldı. Bu görüntü Almanlar'ı çıldırttı.


    Von der Leyen

    Erdoğan ile görüşmede "Temel özgürlüklere saygı önemli. İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden dolayı endişe duyuyoruz. HDP kapatılmasın, Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın" gibi konuları dile getiren Leyen'in, uluslararası protokollere uygun olarak ağırlandığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son noktayı koydu: AB tarafının telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Nokta!



        KÜSTAH DRAGHİ
        İtalya         Başbakanı Draghi, AB'nin 'protokole uygundu' demesine rağmen Beştepe'deki oturma düzeni hakkında saçmaladı.


        "Erdoğan'ın, Ursula'ya davranışına katılmıyorum, Bu diktatörlere açık sözlü olmalıyız" diyerek küstahlaştı.



        Skandalın ardından İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. AK Parti Genelbaşkanvekili Numan Kurtulmuş, "Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın" dedi.
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