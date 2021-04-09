"Beştepe'de koltuk krizi" iddialarına Ankara'dan net yanıt: AB oturma düzenini böyle istedi

Avrupa konseyi Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Von der Leyen'in Ankara ziyaretinde oturma düzeni, yankı uyandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Michel ve Leyen için uluslararası protokol kuralları uygulandı. Buna göre Başkan Erdoğan'ın yanında tekli koltukta Michel yer aldı.
Leyen ise bir süre ayakta bekleyip üçlü koltuğa oturmak zorunda kaldı. Bu görüntü Almanlar'ı çıldırttı.
Von der Leyen
Erdoğan ile görüşmede "Temel özgürlüklere saygı önemli. İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden dolayı endişe duyuyoruz. HDP kapatılmasın, Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın" gibi konuları dile getiren Leyen'in, uluslararası protokollere uygun olarak ağırlandığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son noktayı koydu: AB tarafının telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Nokta!