Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İtalya Başbakanı Darghi Başkan Erdoğan’a dil uzattı Takvim haddini hatırlattı: Ankara’ya gelirken koltuğunu da getir!

    Başkanı Mİchel, Ankara’ya birlikte geldiği komisyon başkanı ’e koltuk koydurtmadı. Avrupa, Türkiye’yi suçladı. italyan Başbakanı ise “ne hallere düştük” diye ağladı. "Atanmış" İtalya Başbakanı Draghi, Erdoğan'a dil uzattı. TAKVİM, Türkiye'ye gelirken yanında sandalyesini de getirmesi gerektiğini böyle hatırlattı.

    Takvim
    İn'Leyen' nağmeler
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Başkanı Mİchel, Ankara'ya birlikte geldiği komisyon başkanı 'e koltuk koydurtmadı. Avrupa, Türkiye'yi suçladı. italyan Başbakanı ise "ne hallere düştük" diye ağladı.

    AB liderleri ve 'in ekipleri Ankara'da kapıştı. Koltuk krizi çıktı. Avrupa, Türkiye'yi suçlamaya kalktı.

    İtalya Başbakanı Draghi de hemen atladı. Başkan Erdoğan'a dil uzattı. TAKVİM, haddini hatırlattı: Ankara'ya gelirken koltuğunu da getir!..

    KRİZ NASIL ORTAYA ÇIKTI
    Charles Michel, ekibini de getirdi. Protokolü Türkiye ile birlikte düzenledi.

    Leyen ise yalnız geldi. İki taraf Ankara'da birbirine girdi.

    Avrupa medyası, Ankara'nın değil Michel'in Leyen'den özür dilemesini istedi.

    BEN DE DİVANDA OTURDUM
    AB Komisyonu'nun bir önceki Başkanı Jean Claude Juncker: Ben de çok divanda oturdum. Çünkü iki numaraydım. Türkiye haklı!

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel İtalya Başbakanı Darghi Başkan Erdoğan’a dil uzattı Takvim haddini hatırlattı: Ankara’ya gelirken koltuğunu da getir!