İtalya Başbakanı Darghi Başkan Erdoğan’a dil uzattı Takvim haddini hatırlattı: Ankara’ya gelirken koltuğunu da getir!

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AB Konseyi Başkanı Mİchel, Ankara'ya birlikte geldiği komisyon başkanı von der Leyen'e koltuk koydurtmadı. Avrupa, Türkiye'yi suçladı. italyan Başbakanı ise "ne hallere düştük" diye ağladı.

AB liderleri Charles Michel ve Ursula von der Leyen'in ekipleri Ankara'da kapıştı. Koltuk krizi çıktı. Avrupa, Türkiye'yi suçlamaya kalktı.

İtalya Başbakanı Draghi de hemen atladı. Başkan Erdoğan'a dil uzattı. TAKVİM, haddini hatırlattı: Ankara'ya gelirken koltuğunu da getir!..

KRİZ NASIL ORTAYA ÇIKTI

Charles Michel, ekibini de getirdi. Protokolü Türkiye ile birlikte düzenledi.

Leyen ise yalnız geldi. İki taraf Ankara'da birbirine girdi.

Avrupa medyası, Ankara'nın değil Michel'in Leyen'den özür dilemesini istedi.

BEN DE DİVANDA OTURDUM

AB Komisyonu'nun bir önceki Başkanı Jean Claude Juncker: Ben de çok divanda oturdum. Çünkü iki numaraydım. Türkiye haklı!

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