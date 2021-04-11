



POLITICO (ABD): AB Konseyi Başkanı'nın ekibi, protokolden memnun kaldı. Çünkü istediği gibiydi. Leyen ise tepkiliydi. Almanya ile Fransa arasında yaşanan gizli gerilimin merkezi bu kez Ankara oldu.



L'OPINION (FRANSA): Erdoğan ile görüşmede yaşanan protokol olayı, iki başkan arasındaki rekabeti gösteriyor. Burada Türkler aktör olmaktan çok seyirci oldu. Fransa ile Almanya'nın birbirlerini sevmediği, koltuk krizi ile herkese duyuruldu.



EL MUNDO (İSPANYA): Ankara'da yaşanan koltuk krizinde, Türkiye AB'yi suçlamıştı. Haklı çıktılar. Çünkü iki başkanın her konuda karşı karşıya olduğu bir an için unutuldu. Bu ziyarette yaşananlar, AB içindeki iki ülke geriliminin bir yansımasıydı.