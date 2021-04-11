Koltuk krizi, AB'deki çatlağı ele verdi. Konsey Başkanı Michel'in, Komisyon Başkanı von der Leyen'i protokolden dışladığı netleşti. Bölgesel güç Türkiye'nin kimin yanında yer alacağı konusu ise gündemi belirledi. Der Spiegel de kavgayı özetledi: Alman-Fransız savaşı...
DER SPIEGEL: Tuhaf bir güç mücadelesi, Almanya-Fransa savaşının yansımasıydı. Fiyaskoydu.
EL MUNDO: Ankara'daki koltuk krizi, AB içindeki gerilimin bir göstergesiydi.
POLITICO: Almanya ile Fransa arasında yaşanan gizli kapışmanın merkezi bu kez Ankara oldu.
I'OPINION: Fransa ve Almanya'nın birbirlerini sevmediği herkese duyuruldu
AYNAYA BAK ALMANYA!
Alman dergisi Der Spiegel, koltuk krizine ayna tuttu. Olayda Türkiye'nin sorumluluğunun bulunmadığını duyurdu: Bu Berlin ile Paris arasındaki güç savaşının yansıması...
Alman dergisi Der Spiegel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabulü sırasında yaşanan koltuk krizinin arkasındaki kavgayı yazdı:
"AB, dünya sahnesinde kendini nasıl gülünç duruma düşürüyor... Ursula von der Leyen kandırıldı. Kesinlikle hata ev sahibi Erdoğan'da değil, Konsey Başkanı Michel'deydi. Tuhaf bir güç mücadelesinin sahnelerini izledik. Bu AB'de Almanya ile Fransa arasındaki güç savaşının bir yansımasıydı. Leyen ile Michel arasında aylardır özellikle dış politika konusunda belirgin bir didişme vardı." Bu yorumlarla verilen haberde, iki ülkenin de Türkiye'yi yanında görme çabasının olduğu, büyük çekişmenin bu yüzden Ankara'da yaşandığı iddia edildi.