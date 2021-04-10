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    • 10.04.2021 10:21
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    "Protokol Başkan Erdoğan'a bırakılsaydı ayakta kalmazdı"

    Başkan ve Başkanı ile Konseyi Başkanı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Beştepe’deki oturma düzenini AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in ekibi belirledi. Kabul günü Leyen ve Michel’in ekipleri arasında gerginlik yaşandı, olayı Türkiye'ye fatura etmek isteyenler oldu. yazarı , konuya ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Altınok, "Keşke görüşmede AB'nin değil Erdoğan'ın protokolleri uygulansaydı... Zira Cumhurbaşkanı'nın resmi gezilerdeki toplu röportajlarında erkek gazetecileri, kadınlara yer vermeleri konusunda tatlı sert uyardığına içimin yağları eriyerek defalarca şahit oldum. Bu konuda çok hassas olduğunu biliyorum. Eminim olmasa Erdoğan o koltuğa Bay Michel'i değil Ursula Hanım'ı oturturdu." dedi.

    Erdoğan'a kalsa ayakta kalmazdı
    Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un kaleme aldığı yazı şu şekilde:

    yöneticilerinin hafta başında Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları görüşme bir diplomasi başarısıydı.
    Kışa döndü denilen Türkiye ile AB arasında iklim yeniden Akdeniz oldu.

    Ne yazık ki Külliye'deki bu parlak zirve, günlerdir protokol kriziyle konuşuluyor. Zira Başkanı 'in Erdoğan'ın yanındaki koltuğa oturmasıyla, Avrupa Komisyonu Başkanı nereye oturacağını şaşırmıştı.



    Mevzu öyle büyütüldü ki, Başbakanı Mario Draghi, Erdoğan'a "diktatör" bile dedi.Elbette az oy aldığı için hükümetini henüz kurabilen Draghi seviyesindeki bir siyasinin, Erdoğan gibi 19 yılda girdiği her seçimden net zaferlerle çıkan bir lidere salvolarının önemi yok...

    Toplantıda yer alan AB liderleri bile "Türkiye bizim verdiğimiz protokolü uyguladı" derken, verilen bu aşırı tepkilerin bağcıyı dövmeyi hedeflediği de açık.

    Kaldı ki Erdoğan'ın yanındaki koltuğu Leyen'e teklif etmeyen Michel'e niçin kimse bir şey demiyor, anlayabilmiş değilim.
    Keşke görüşmede AB'nin değil Erdoğan'ın protokolleri uygulansaydı...

    Zira Cumhurbaşkanı'nın resmi gezilerdeki toplu röportajlarında erkek gazetecileri, kadınlara yer vermeleri konusunda tatlı sert uyardığına içimin yağları eriyerek defalarca şahit oldum. Bu konuda çok hassas olduğunu biliyorum.


    Eminim olmasa Erdoğan o koltuğa Bay Michel'i değil Ursula Hanım'ı oturturdu.

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