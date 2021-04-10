KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT: Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Kayseri, Niğde, Nevşehir çevreleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İÇ VE BATI BÖLGELERİMİZDE ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT: 13.04.2021 Salı günü sabahına kadar Trakya Kesimi, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-90 km/sa), Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.