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    • 11.04.2021 00:33
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    Başkan ü'nde Zelenskiy ile akşam yemeğinde bir araya geldi

    Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı'nın ardından Başkan , ü'nde ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

    İki lider akşam yemeğinde bir araya geldi

    , 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için ü'nde Başkan 'ı ziyaret etti. İki lider, kritik görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

    AKŞAM YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİLER
    Başkan Erdoğan ve Zelenskiy, toplantının ardından akşam yemeğinde bir araya geldi.

    Erdoğan Dijital Medya'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile akşam yemeğinde bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.


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