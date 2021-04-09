AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine çok sert tepki gösterdi. Çelik açıklamalarında; "Cumhurbaşkanımıza utanmadan "diktatör" diyorlar. Sonra da "ama göçmenler konusunda Erdoğan'la işbirliği yapmalıyız" diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur." ifadelerini kullandı.