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    • 09.04.2021 10:52
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    'den Başbakanı Draghi'ye bir tepki daha: İkiyüzlülüğün zirvesi

    Sözcüsü , Başbakanı Draghi'nin Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadeleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Draghi'ye çok sert sözlerle tepki gösteren Çelik, "Demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği Cumhurbaşkanımıza diktatör demek. Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

    AK Parti'den İtalya Başbakanı Draghi'ye bir tepki daha

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine çok sert tepki gösterdi. Çelik açıklamalarında; "Cumhurbaşkanımıza utanmadan "diktatör" diyorlar. Sonra da "ama göçmenler konusunda Erdoğan'la işbirliği yapmalıyız" diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur." ifadelerini kullandı.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

    İKİYÜZLÜLÜKLERİNİ BÖLYE ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR
    Demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği Cumhurbaşkanımıza diktatör demek. Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar.

    "İKİYÜZLÜLÜĞÜN ZİRVESİ BUDUR"
    Cumhurbaşkanımıza utanmadan "diktatör" diyorlar. Sonra da "ama göçmenler konusunda Erdoğan'la işbirliği yapmalıyız" diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur.

        "DEMOKRASİNİZİ ÖNCE AKDENİZ'İN SULARINDAN ÇIKARIN"
        Göçmenlere diktatörce ve ahlaksızca davrananlar, hala demokrasi dersi vereceğini zannediyor. Avrupa'nın faşistlerine selam duranlar hala demokrasi adına herkesi yargılayacaklarını zannediyorlar. Demokrasinizi önce Akdeniz'in sularından çıkarın sonra konuşun!

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