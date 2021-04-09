AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine çok sert tepki gösterdi. Çelik açıklamalarında; "Cumhurbaşkanımıza utanmadan "diktatör" diyorlar. Sonra da "ama göçmenler konusunda Erdoğan'la işbirliği yapmalıyız" diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;
İKİYÜZLÜLÜKLERİNİ BÖLYE ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR
Demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği Cumhurbaşkanımıza diktatör demek. Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar.
"İKİYÜZLÜLÜĞÜN ZİRVESİ BUDUR"
Cumhurbaşkanımıza utanmadan "diktatör" diyorlar. Sonra da "ama göçmenler konusunda Erdoğan'la işbirliği yapmalıyız" diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur.