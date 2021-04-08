İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği'nin de 'protokole uygundu' dediği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sözde 'koltuk 'krizi' bahanesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı küstahça hedef aldı.
HADSİZCE 'DİKTATÖR' DEDİ
Başkan Erdoğan'a yönelik hadsizce 'diktatör' ifadesini kullanan Draghi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa Komisyon Başkanı Ursula'ya davranışına katılmıyorum, Bu diktatörlere açık sözlü olmalıyız ama aynı zamanda ülkelerimizin çıkarları için işbirliği yapmalıyız." dedi.
İTALYA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI
Skandalın ardından İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "hadsiz ve çirkin ifadelerini" derhal geri almasını istedi.
Draghi'nin kendini bilmez söylemleri İtalya'da da geniş yankı uyandırdı.
DRAGHİ İTALYA'DA ALAY KONUSU OLDU
İtalyan Twitter kullancıları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı küstahça hedef alan Başbakanları Mario Draghi'nin tepki gösterdi.
İşte İtalya'da alay konusu olan küstah Mario Draghi ile ilgili yapılan paylaşımlar;
HİTLER'DEN DE BETERİNİ YAPMA KABİLİYETİNDE!
Draghi oylamayla gelmediyse de seçildi, Hitler'den de beterini yapma kabiliyetinde olduğu için!