SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli açıkladı: İhtiyaç sahibi ailelere bedelsiz dağıtılacak



TEDARİK VE DAĞITIM İŞLEMLERİNE DE BAŞLANMIŞTIR

Bu kapsamda üretimin yoğun olarak yapıldığı ve depolandığı illerimizden başlamak üzere Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, üretici örgütlerimiz aracılığıyla 2020 yılı mahsulü olan patates 25 kilogramlık çuvallanmış olarak kilogram başına 85 kuruştan satın alınacaktır. Aynı şekilde kuru soğan temin tedarik ve dağıtım işlemlerine de başlanmıştır.



İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE BEDELSİZ OLARAK DAĞITILACAKTIR

TMO tarafından alımı yapılan patates ve kuru soğan İl Valiliklerimiz (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) aracılığıyla düzenli olarak yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacaktır.