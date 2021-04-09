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    • 09.04.2021 11:45
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    SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli açıkladı: İhtiyaç sahibi ailelere bedelsiz dağıtılacak

    Son dakika haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı , patates ve kuru soğanda stok artışlarını önlemeye yönelik patates ve kuru soğan alımı yapılacağını ve ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacağını söyledi.

    Bakan açıkladı! Bedelsiz dağıtılacak

    Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli patates ve kuru soğan piyasasındaki stok artışlarını önlemeye yönelik olarak patates ve kuru soğan alımına başlayacaklarını ifade ederek, alımı yapılan ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacağını söyledi.



    Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şu şekildedir:

    "Pandemi sürecinde otel, lokanta vb. toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda patates ve soğan satışları gerilemiştir. Bu gelişmeler stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olmaktadır.



    TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEDARİKİ VE DAĞITIMI İLE GÖREVLENDİRİLMİŞTİR
    Patates ve soğan piyasalarındaki ortaya çıkan bu durumun çiftçilerimizi olumsuz etkilememesi ve stoklardaki ürünün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirilmiştir.


        TEDARİK VE DAĞITIM İŞLEMLERİNE DE BAŞLANMIŞTIR
        Bu kapsamda üretimin yoğun olarak yapıldığı ve depolandığı illerimizden başlamak üzere Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, üretici örgütlerimiz aracılığıyla 2020 yılı mahsulü olan patates 25 kilogramlık çuvallanmış olarak kilogram başına 85 kuruştan satın alınacaktır. Aynı şekilde kuru soğan temin tedarik ve dağıtım işlemlerine de başlanmıştır.


        İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE BEDELSİZ OLARAK DAĞITILACAKTIR
        TMO tarafından alımı yapılan patates ve kuru soğan İl Valiliklerimiz (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) aracılığıyla düzenli olarak yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacaktır.


        Bakanlığımız ve TMO olarak depo, finansman, personel ve lojistik gibi tüm hazırlıklar ikmal edilmiş olup mübarek Ramazan Ayı girmeden önce illerimize sevkiyat işlemleri başlatılmış olacaktır.


        Bakanlığımızca yeni hasat dönemi öncesi elinde patates ve kuru soğan bulunan üreticilerimizin kayıplarını önlemek, bu vesileyle de temel gıda ürünlerinden olan patates ve kuru soğanı özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtarak bir nebze olsun gıda giderlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz"

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