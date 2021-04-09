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    • 09.04.2021 10:35
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    ? ? Nasıl uygulanır?

    Gündemde yüzbinlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Dünya genelinde koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken ülkemizde Ramazan ayı da yaklaşırken vatandaşlar tarafından tam kapanma durumunun olup olmayacağı merak edildi. Vaka sayılarının yükselmesi korkuturken maske, mesafe ve maske kurallarına uymak büyük önem arz ediyor. Son yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından iller risk durumuna göre güncellenmiş ve yeni sıkılaştırılmış kararlan alınmıştı. Peki ? Nasıl uygulanır?

    takvim.com.tr
    Tam kapanma nedir?

    Tam kapanma nedir? Tam karantina olacak mı? Nasıl uygulanır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mübarek Ramazan ayı yaklaşırken Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda önemli kararlar alınmıştı. Yükselen vakalarla birlikte Ramazan'da tam kapanma durumunun olup olmayacağı merak ediliyor. Peki tam karantina hali ne demek? İşte tüm bilgiler…

    TAM KAPANMA NE DEMEK?

    Karantina, bulaşıcı bir hastalığa maruz kalan şüpheli durumdaki insan ve hayvanları, hastalığın en uzun kuluçka devresine eşit bir süre kimse ile temas ettirmemek suretiyle alınan tedbirsel faaliyetlerin tümü, sağlık yalıtımı. Kelimenin kökeni İtalyancadır. Ekonomisi ticarete dayanan Venedik Cumhuriyetinde, başkent Venedik'e salgın hastalık bulaşmasın diye kentte gelen gemiler 40 gün şehir açıklarında denizde beklermiş. Karantina kelimesi buradan gelir.

    Tam kapanmada, yalnızca fırın ve hastanelere gitmenin serbest olduğu bir sistem uygulanmakla birlikte fırıncılar, sağlık çalışanları, polisler ve basın mensupları hariç herkesin dışarı çıkması yasaklanmaktadır. Olağanüstü hal ilan edilmediği takdirde fırına ve çöp atmaya çıkılabilen tam kapanmayı bazı ülkeler, belirli saatlerde yürüyüş ve evcil hayvan gezdirme izniyle birlikte uygulamaktadır.

    TAM KAPANMA OLACAK MI?

    Gözler bugün Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Sonrasında konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

        RAMAZANDA EK TEDBİRLER ALINACAK MI?

        Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, aşılanan gruplarda vaka sayısı yükselişe geçmediğine dikkat çekti. Türkiye'yi ramazan ayında kritik günler beklediğini belirten Kayıpmaz, "Günlük 54 bin vaka belli bir süre sonra hasta ağır hastaya, ağır hasta da yaşamını kaybeden vefat sayılarına yansıyor" dedi. Doç. Dr. Kayıpmaz, Ramazan'da ek tedbirlerin gündeme geleceğini belirterek, şunları dedi:
        "Ramazan ayı içerisinde de belirli ek tedbirlerin gündeme gelebileceği görülüyor. Kamuda, özel sektörde uzaktan çalışma, bazı kapatma kararları düşünülebilir. Pandemi el birliğiyle mücadele etmemiz gereken bir süreç. Yumruk şeklinde selamlama şekli gelişti, burada da fiziki temas vardır ve bulaşma riski vardır. Nasıl el ele tokalaşmıyorsak yumruk şeklinde selam da verilmemeli. Bilim Kurulu toplantısında Ramazan ayı içerisinde vaka sayılarını düşürmeye, insan hareketliliğini azaltmaya yönelik tedbirler gündeme gelecek. Burada tartışıldıktan sonra Sayın Bakanımız tarafından Cumhurbaşkanlığı kabinemize sunulacak."
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