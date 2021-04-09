Tam kapanma nedir? Tam karantina olacak mı? Nasıl uygulanır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mübarek Ramazan ayı yaklaşırken Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda önemli kararlar alınmıştı. Yükselen vakalarla birlikte Ramazan'da tam kapanma durumunun olup olmayacağı merak ediliyor. Peki tam karantina hali ne demek? İşte tüm bilgiler…
TAM KAPANMA NE DEMEK?
Karantina, bulaşıcı bir hastalığa maruz kalan şüpheli durumdaki insan ve hayvanları, hastalığın en uzun kuluçka devresine eşit bir süre kimse ile temas ettirmemek suretiyle alınan tedbirsel faaliyetlerin tümü, sağlık yalıtımı. Kelimenin kökeni İtalyancadır. Ekonomisi ticarete dayanan Venedik Cumhuriyetinde, başkent Venedik'e salgın hastalık bulaşmasın diye kentte gelen gemiler 40 gün şehir açıklarında denizde beklermiş. Karantina kelimesi buradan gelir.
Tam kapanmada, yalnızca fırın ve hastanelere gitmenin serbest olduğu bir sistem uygulanmakla birlikte fırıncılar, sağlık çalışanları, polisler ve basın mensupları hariç herkesin dışarı çıkması yasaklanmaktadır. Olağanüstü hal ilan edilmediği takdirde fırına ve çöp atmaya çıkılabilen tam kapanmayı bazı ülkeler, belirli saatlerde yürüyüş ve evcil hayvan gezdirme izniyle birlikte uygulamaktadır.
TAM KAPANMA OLACAK MI?
Gözler bugün Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Sonrasında konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.