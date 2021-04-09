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Türkiye, Başkan Erdoğan'ın yanında! Mussolini kırıntısı Draghi'ye tokat gibi cevap: #ErdoğanıDurduramazsınız

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı küstahça hedef alarak 'diktatör' demesi büyük tepkiyle karşılandı. Twitter'da #ErdoğanıDurduramazsınız başlığı altında toplanan yüz binlerce kişi Başkan Erdoğan'a desteklerini gösterdi. Sosyal medya kullancıları Erdoğan'ın yanında durarak Draghi ve onun zihniyetindekilere çok net cevap verdi!

09.04.2021 04:21 - Son Güncelleme: 09.04.2021 04:36
Türkiye, Başkan Erdoğan'ın yanında! Mussolini kırıntısı Draghi'ye tokat gibi cevap: #ErdoğanıDurduramazsınız

İtalya Başbakanı Draghi'nin küstah sözlerine en güzel cevabı Türk Milleti verdi.

#ErdoğanıDurduramazsınız başlığı kısa sürede mesaj yağmuruna tutuldu.

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Türkiye, Başkan Erdoğan'ın yanında! Mussolini kırıntısı Draghi'ye tokat gibi cevap: #ErdoğanıDurduramazsınız

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: Bu millete hizmet yolunda varını yoğunu ortaya koyan, dur durak bilmeden, gece gündüz demeden çalışan bu güzel insanı, liderimizi durduramazsınız! Evet, #ErdoğanıDurduramazsınız

Türkiye, Başkan Erdoğan'ın yanında! Mussolini kırıntısı Draghi'ye tokat gibi cevap: #ErdoğanıDurduramazsınız
Türkiye, Başkan Erdoğan'ın yanında! Mussolini kırıntısı Draghi'ye tokat gibi cevap: #ErdoğanıDurduramazsınız
Türkiye, Başkan Erdoğan'ın yanında! Mussolini kırıntısı Draghi'ye tokat gibi cevap: #ErdoğanıDurduramazsınız