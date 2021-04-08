İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği'nin de 'protokole uygundu' dediği Beştepe'deki sözde 'koltuk 'krizi' bahanesiyle Başkan Erdoğan'a saldırdı.

KÜSTAH SÖZLER

Başkan Erdoğan'a yönelik 'diktatör' ifadesiyle küstahça saldıran Draghi "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa Komisyon Başkanı Ursula'ya davranışına katılmıyorum, Bu diktatörlere açık sözlü olmalıyız ama aynı zamanda ülkelerimizin çıkarları için işbirliği yapmalıyız." dedi.

AB 'HER ŞEY PROTOKOLE UYGUNDU' DEDİ

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi. AB Charles Michel'ın ekibi görüşme sonrası çıkan haberlerin ardından "Her şey protokole uygundu" açıklamasını yapmıştı.

"AB'NİN İSTEDİĞİ DÜZEN UYGULANDI"

Konu ile alakalı açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dar kapsamlı ve heyetler arası görüşmelerde her iki tarafta düşüncelerini ifade ettiler. Son derece verimli bir görüşme oldu. Protokol konusuna gelecek olursak... Çok haksız ithamlar var. Türkiye köklü bir devlettir. Türkiye ilk defa misafir ağırlamıyor. Türkiye'de yapılan görüşmelerde, hem uluslararası protokol hem de Türk misafirperverliğinin getirdiği usuller uygulanır. Biz AB'nin kendi içindeki işleyişe karışmayız. Protokol birimlerimiz önceden bir araya geldi. Görüşmede uygulanan protokolde de AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır. Nokta" dedi.

İTALYA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Skandalın ardından İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin, seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, iade ediyoruz" dedi.

Detaylar gelecek...