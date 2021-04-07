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    • 07.04.2021 18:01
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    Son dakika: 'li vekillere ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi!

    Son dakika haberi... 'li 11 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi. HDP Şanlıurfa Milletvekili ile HDP Grup Başkanvekili 'un da arasında bulunduğu vekillere ait 14 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

    HDP'lilere ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de!

    'li 11 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi.

    HDP Şanlıurfa Milletvekili ile HDP Grup Başkanvekili 'un da arasında bulunduğu 11 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

    Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

    Erdoğmuş ve Oluç'un yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

    "HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz."

    Gelen dosyalar arasında , ile 'un ikişer dosyası bulunuyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: HDP'li vekillere ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi!