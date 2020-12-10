IŞIK İÇİN FEZLEKE

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında ise fezleke düzenlenmişti. Işık için mahkeme 6 ay uzaklaştırma kararı vermişti.

Çelik'in skandalı TBMM'de devam eden 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde tekrar gündeme geldi.

AK PARTİ'Lİ ZENGİN: SİZİN VEKİLİNİZ BİR KADINA TECAVÜZ ETMİŞ

Konuya ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, "Tuma Çelik; sizin vekilinizken bir kadına tecavüz etmiş, sizin vekilinizken. Sizin vekilinizken başka bir milletvekiliniz kendi eşini dövmüş, daha uzağa gitmeye gerek yok, sizin haberiniz de varken üstelik. Milletvekilleriniz, bir kadına olabilecek en kötü suçların birden fazlasını işlemişler. Şimdi, böyleyken demek ki sizin kendi politikalarınız bir şiddet üretiyor zaten öyle, hakeza öyle, şiddet üretmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.