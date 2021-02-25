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    • 25.02.2021 10:53
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    Son dakika: Başkanı 'tan flaş fezleke açıklaması! 'lilerin dokunulmaz fezlekeleri...

    Son dakika haberleri... Başkanı Şentop "(Dokunulmazlık fezlekeleri) , dosyanın içeriklerine bakarak karar verecektir." dedi. TBMM Başkanı Şentop, ve 'nun dosyalarının 'e gelmediğini bildirdi.

    TBMM Başkanı Şentop'tan fezleke açıklaması

    Başkanı , 'li milletvekillerinin fezlekelerinin 'ye gelmesine ilişkin açıklama yaptı. Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    (HDP'lilerin fezlekeleri Meclis'te) Dosyaların içeriğine göre değerlendirme yapılır. Bu kadar dosya olması Meclis açısından üzücü.

    ve Berberoğlu'nun dosyaları Meclis'e gelmedi.

    (Meclis'in 'ye Berberoğlu yanıtı) , kesin hükmü esas alıyor, 'Kesin hüküm verildikten sonra, bu 'a bildirildikten sonra milletvekilliği düşer' diyor. Bireysel başvuru süreci sonra çıkmış. Bireysel başvuru sürecine ilişkin bir şey yapılacaksa, hukuki düzenleme yapılması gerekir. Biz, önce Anayasa'nın sözüne uygun davranmak zorundayız.

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    Haberler Güncel Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş fezleke açıklaması! HDP'lilerin dokunulmaz fezlekeleri...