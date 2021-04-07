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    • 07.04.2021 18:55
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    Son dakika: Eren-10 Operasyonu kapsamında bölgesinde 4 'lı terörist öldürüldü

    Son dakika haberi... Eren-10 Operasyonu kapsamında - bölgesinde 4 'lı terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

    Domuz Dağı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-10 Operasyonu kapsamında 'ın bölgesinde 4 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini belirtti.

    Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Jandarma komandolarımız ve PÖH birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman evlatlarımıza tebrikler." ifadelerini kullandı.


    YAŞAM MALZEMESİ VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
    Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerle M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, kanas keskin nişancı tüfeği, RPG-7 roketatar ile mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

    Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak Domuz Dağı bölgesinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü