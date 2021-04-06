Genel Yayın Yönetmenliği'ni Nevzat Çiçek'in yaptığı Independent Turkish haber sitesi her gün toplumu yanıltan birçok haber üretiyor...

Yalan habere görsel olarak sunulan fotoğraf, maksadı ortaya çıkarıyor...

"GERÇEK DIŞI VE HANGİ AMAÇLA YAZILDIĞI BELLİ OLAN BİR HABER"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan basın açıklaması şöyle:

Independent Turkish haber sitesinde yer alan ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinden sonra tedbir kararlarının mahkemeler tarafından reddedildiği yönünde gerçek dışı ve hangi amaçla yazıldığı belli olan bir haber yer almıştır.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Söz konusu haberde, bir hukukçunun somut kanıtlarla ortaya koyacağı bilgiler yerine duyumlarından hareket edilerek, "karakollara başvuran kadınların 'Aile mahkemesine başvuracaksınız' denilerek geri çevrildiği" iddiasına yer verilmiştir. Bu iddia somut gerçeklikler ile çelişmektedir. Cumhuriyetin köklü kurumlarının "duyum"lara göre itham edilmesi asla kabul edilemez.

BİR DELİL BİLE YOK!

Habere bahis konuyla ilgili yapılan incelemelerde, İstanbul'da karakola başvuran kadınların "Aile Mahkemesine başvuracaksınız" denilerek geri çevrildiği iddiasını doğrulayan herhangi bir somut olay bilgisine ulaşılamamıştır.