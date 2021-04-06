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    • 06.04.2021 21:58
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    Emniyet Genel Müdürlüğü 'in Sözleşmesi haberini : Kabul edilemez

    merkezli Suudi Arabistan sermayeli haber sitesindeki bir duyuma dayandırılan haberde, kadınların aldırdığı tedbir kararlarının Sözleşmesi feshedildikten sonra mahkemeler tarafından geri çevrildiği iddia edilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü, "Bize güvenmeye devam edin" diyerek söz konusu haberin gerçek dışı olduğunu duyurdu.

    Independent Turkish'in İstanbul Sözleşmesi yalanı

    İngiliz, Türkiye'nin fay hatlarını tetikleyecek türde toplumu aldatan haberler üretmeye devam ediyor. Can Bursalı imzalı bir haberde, "İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla tedbir talepleri karakollar ve mahkemeler tarafından reddediliyor" iddiasında bulunuldu.

    Yalan haberi yapan Can Bursalı

    Çok geçmeden Emniyet Genel Müdürlüğü, mezkur haberin yalan olduğunu açıkladı.

    Nevzat Çiçek

    Genel Yayın Yönetmenliği'ni Nevzat Çiçek'in yaptığı Independent Turkish haber sitesi her gün toplumu yanıltan birçok haber üretiyor...

    Yalan habere görsel olarak sunulan fotoğraf, maksadı ortaya çıkarıyor...

    "GERÇEK DIŞI VE HANGİ AMAÇLA YAZILDIĞI BELLİ OLAN BİR HABER"

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan basın açıklaması şöyle:

    Independent Turkish haber sitesinde yer alan ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinden sonra tedbir kararlarının mahkemeler tarafından reddedildiği yönünde gerçek dışı ve hangi amaçla yazıldığı belli olan bir haber yer almıştır.

    "ASLA KABUL EDİLEMEZ"

    Söz konusu haberde, bir hukukçunun somut kanıtlarla ortaya koyacağı bilgiler yerine duyumlarından hareket edilerek, "karakollara başvuran kadınların 'Aile mahkemesine başvuracaksınız' denilerek geri çevrildiği" iddiasına yer verilmiştir. Bu iddia somut gerçeklikler ile çelişmektedir. Cumhuriyetin köklü kurumlarının "duyum"lara göre itham edilmesi asla kabul edilemez.

    BİR DELİL BİLE YOK!

    Habere bahis konuyla ilgili yapılan incelemelerde, İstanbul'da karakola başvuran kadınların "Aile Mahkemesine başvuracaksınız" denilerek geri çevrildiği iddiasını doğrulayan herhangi bir somut olay bilgisine ulaşılamamıştır.

        "Kadınlara Yönelik ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin 19.03.2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda feshedilmesinden sonra 6284 sayılı Kanun kapsamında meydana gelen 11.727 olayda; 3.162 şiddet mağdur kadına 3.865 koruyucu tedbir, 8.388 şiddet uygulayan erkeğe 33.374 önleyici tedbir kararı verilmiştir.

        Mağdurun, şiddet uygulayan kişiden şikâyetçi olmadığı veya herhangi bir tedbir istemediği durumlarda dahi aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele birim amirleri tarafından her vaka ayrı ayrı ele alınmakta ve riskli olduğu tespit edilen vakaların takibi titizlikle yapılmaktadır.

        Tekrar ve daha güçlü belirtmek isteriz ki Türk Polis ve Jandarma Teşkilatımız kadınlarımızın her zaman yanındadır. Kimi zaman KADES uygulamasıyla tek dokunuşla kimi zaman Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri, Güven Masalarıyla teknolojik donanımı ve kapasitesiyle Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek için var gücüyle çalışmaktadır.

        Unutmamalıyız ki, suç ve ceza kanunlarla belirlenir, haklarımızın teminatı sözleşmeler değil kanunlardır.

        Bize güvenmeye devam edin.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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        Haberler Güncel Emniyet Genel Müdürlüğü Independent Turkish'in İstanbul Sözleşmesi haberini yalanladı: Kabul edilemez