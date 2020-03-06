Independent Türkçe'de Esad propagandası!

Uluslararası medyanın Türkiye'de yayın yapan sitelerinin Türkiye aleyhine yaptığı yalan haberlerin ve algı operasyonlarının sayısı her geçen gün artıyor.

Özellikle Türkiye'nin kararlı duruşu ve Suriye'de terör örgütleribe vurduğu ağır darbeler Batı'yı rahatsız etti.

Batı medyası Türkiye'nin attığı her adımın ardından algı oyunlarını ve manipülasyonlarını daha da artırarark Türkiye'yi hedef aldı.

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonları karalamaya başlayan batı medyası terör örgütlerine desteğini de artırdı. YPG'li teröristlerden 'asker' diye bahsedilen ve FETÖ'cülerden 'cemaat' diye bahsedilen yayınlar hız kazandı.

İNGİLİZ - SUUD ORTAKLIĞINDA ESAD PROPAGANDASI

Nevzat Çiçek'in genel yayın yönetmenliğini yaptığı İngiliz kaynaklı ve Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe internet sitesi Esad propagandasına soyundu.

Independent Türkçe, askerlerinizi şehit eden ve Suriye'de milyonlarca insanı göçe zorlayıp katleden Katil Esad'ın röportajına yer verdi.

Esad'ın röportajını sosyal medya hesaplarından,

"Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Rossiya 24 röportajının tam metni:

Türk askerleri neden Suriye'de ölüyor?

Kürt gruplar Türkler girdiğinde tek mermi dahi sıkmadı

Düşmanlığın sebebi siyasi olaylar veya özel çıkarlarla ilgili politikalardan kaynaklı"

ifadeleriyle duyuran Independent Türkçe, İdlib'de askerlerimizi alçakca şehit eden Esad rejiminin açıkça propagandasını yaptı.

İL SKANDALI DEĞİL!

Independent Türkçe'nin Esad propagandasıyla yaptığı bu skandal ilk değili.



Independent Türkçe internet sitesi, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'i 'komutan' diye tanımladı.

Oslo'da, Barış Pınarı Harekatı'na destek için düzenlenen gösteriden dönenlere PKK'lılar saldırdı. Saldırganlar ile Türk vatandaşları eş tutuldu.

Haber, "Norveç'te karşıt görüşlü iki eylem çakıştı" başlığıyla verildi.

Independent Türkçe, "Türkiye'nin Suriye operasyonu başlarken mahsur kalmış siviller hayatlarından endişeli: 'Saklanacak hiçbir yerimiz yok'" başlıklı köşe yazısı yayınladı.