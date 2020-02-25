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Tetikçi batı medyasının yalanları sınır tanımıyor

Uluslararası medyanın ’de yayın yapan sitelerinin Türkiye aleyhine yaptığı yalan haberlerin sayısı yine artıyor. Darbeci 'ye FETÖ diyemeyen bu medya organları ekonomiyi de hedef almaktan geri durmuyor.

  • Güncel
  • 25.02.2020 08:00
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 08:05
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Türkiye yalanları sınır tanımıyor!

Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD'nin devlet kanalları büyük bir ortaklık kurarak 29 Nisan 2019'da 'Türkçe' dijital yayına başladı. İngiliz BBC, Amerikalı VOA ve Fransız France24, Alman DW'nin öncülüğünde YouTube'dan ortak Türkçe yayın yapıyor. 4 kuruluşun devlete ait olması medya operasyonu açıklıyor. Uluslararası medyanın ayakları yalan haberde sınır tanımıyor.

FETÖ DEMİYORLAR
'Geçinemeyenler' adlı röportaj serisinde bir foyaları daha ortaya çıktı. Siteye konuşan sözde ekonomik sıkıntıdaki 'nın lüks yatlarda görüntüleri çıktı. BBC Türkçe, 'yle ilgili haberlerde, "Gülen cemaati" veya "Gülen yapılanması" diyor.



'SÖMÜRGECİ' İFADESİ
Amerikan kanalı Fox'un Türkiye'deki yayın organı 'nin Ana Haber sunucusu olan , Libya'ya asker gönderdiği için Türkiye'yi 'emperyalist' olmakla suçladı.



MANİPÜLASYON HABERCİLİK
İngiliz kaynaklı ve sermayeli Independent Türkçe, 'ın İranlı mevkidaşı Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin (ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani) yokluğu derinden üzüyor" dediği yalanını attı. SABAH

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