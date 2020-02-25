Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD'nin devlet kanalları büyük bir ortaklık kurarak 29 Nisan 2019'da 'Türkçe' dijital yayına başladı. İngiliz BBC, Amerikalı VOA ve Fransız France24, Alman DW'nin öncülüğünde YouTube'dan ortak Türkçe yayın yapıyor. 4 kuruluşun devlete ait olması medya operasyonu açıklıyor. Uluslararası medyanın Türkiye ayakları yalan haberde sınır tanımıyor.

'Geçinemeyenler' adlı röportaj serisinde bir foyaları daha ortaya çıktı. Siteye konuşan sözde ekonomik sıkıntıdaki Fatma Çetinkaya 'nın lüks yatlarda görüntüleri çıktı. BBC Türkçe, FETÖ 'yle ilgili haberlerde, "Gülen cemaati" veya "Gülen yapılanması" diyor.