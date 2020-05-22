Nevzat Çiçek 'in Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı, Suudi sermayesiyle kurulan Independent Türkçe, gerek yurt içi gerek yurt dışında ülkemizi karalamaya ve asılsız haberlerle saldırmaya devam ediyor.Haber7 yazarı Taha Dağlı , Independent Türkçe'nin başındaki kişi Zahit Gül 'ün, El Arabiya'ya bağlanarak sıraladığı yalanları kaleme aldı. Dağlı'nınadlı köşe yazısı şöyle:

Fotoğraftaki kişinin adı Zahit Gül. Suudi sermayesi İngiliz markasıyla Türkiye'de kurulan ve Türkiye düşmanlığı yapan Independent Türkçe adlı tetikçi yayın organının başındaki kişi.

Sitenin genel yayın yönetmeni olan Nevzat Çiçek'in de üstündeki isim.

Geçtiğimiz günlerde bu şahıs, BAE-Suudi yayın organı olan El Arabiya televizyonuna bağlandı.



"30 SANİYE İÇİNDE DÜNYA KADAR YALAN SÖYLEDİ"

"Türkiye'de hükümet tehditkar davranıyor" dedi.

"Korona vakaları, ölü sayısı, ekonomik veriler gibi rakamlarla ilgili konuşanların sonu hapis oluyor" dedi.

"300'den fazla kişi tutuklandı" dedi.

Evet Türkiye'deki bu şahıs, Suudi sermayesiyle İngiliz markasına uşaklık etmesi yetmiyormuş gibi daha da fazlasını yapıp, İstanbul'da oturduğu evinden, birinci sınıf Türkiye ve Müslüman düşmanı olan ağababalarının bir diğer televizyonu El Arabiya'ya bağlanıyor ve orada Türkiye'yi itibarsızlaştırmaya yönelik palavralarına devam ediyor.

Yani gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor.

"Türkiye'de koronadan daha fazla kişi ölmüş ama söylenmiyor çünkü yasak, ekonomi daha betermiş ama söyleyen olursa hapse atılıyor, 300 kişi bu yüzden hapsi boylamış" palavrasıyla, daha nice yalan haberlere referans oluyor.

Zahit Gül denen bu şahsa palavracı demek biraz hafif kalır.

Bu zat, resmen tetikçilik yapıyor.



Türkiye'nin salgınla mücadelesini kötülemek için uydurduğu bir yalanı, Türkiye düşmanlarının önüne atıyor.

Onun başında olduğu Independent neler yapmaz, gerisini siz hesap edin.

Şu an askerimiz Libya'da.

BAE'nin desteklediği darbecilerle mücadele ediyoruz.

Libya'da bize saldırmaya kalkan bu darbecilerin patronları, Türkiye'de internet sitesi açıp, televizyon ofisi kurup, "gazeteci" diye yutturdukları bu tipleri de başlarına getirip, kara propagandalarını burnumuzun dibinde sürdürüyor.

Independent Türkçe'nin internet sitesi geçen ay, mahkeme kararıyla kapatılmıştı. İsimlerindeki birkaç harfin yerini değiştirip, yayınlarına yani daha doğrusu algı operasyonlarına devam ediyorlar.

El Arabiya ise daha vahim. İstanbul'da ofisleri var, temsilcileri var.

Bir ara yasak gelir gibi olmuştu meğer olmamış.

Hala İstanbul'da ne kadar terörle iltisaklı tip varsa onların ayaklarına kadar gidip, Türkiye karşıtı demeçler almaya çalışıyorlar.

Bu palavracı tetikçilerin ülkelerinde demokrasi falan yok.

Basın özgürlüğü diye bir kavram hiç yok.

Eğer onların kurallarına uymazsan direk kellen gidiyor.

Cemal Kaşıkçı örneği ortada, maalesef.

Bunlar kendi memleketlerinde yapamadıklarını gelip benim memleketimde, benim ülkemi karalamak suretiyle yapıyorlar.

Bu ne cüret?

Kimse "hedef gösteriliyor" falan demeye kalkmasın.

Bu palavracı tetikçilerin, İstanbul merkezli algı operasyonlarına tepki göstermenin basın özgürlüğüyle, demokrasiyle falan zerre kadar ilgisi, alakası yoktur, olamazdır da.

Bunun net tanımı, ulusal güvenlik meselesidir. (Yazının sonu)





TÜRKİYE ALEYHİNE ÇALIŞIYOR!

Sermayesini aldığı güçlerin adeta tetikçisi olarak çalışarak Türkiye aleyhine operasyon haberlere imza atan Independent Türkçe, yaptığı haberler nedeniyle çok kez tepki çekmişti.

Koronavirüs salgını sürecinde de sürekli olarak algı operasyonu haberleriyle Türkiye'yi hedef alan Independent Türkçe, Milli Dayanışma Kampanyası üzerinden bile çirkin operasyonunu sürdürmüştü.







Nevzat Çiçek'in genel yayın yönetmenliğini yaptığı İngiliz kaynaklı ve Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe internet sitesi Milli Dayanışma Kampanyasını hedef alan T24 yazarının rezil ifadelerini manşete taşıyarak Türkiye'nin birlik ve beraberliğine olan düşmanlıklarını bir kez daha gözler önüne sermişti.





TERÖR ÖRGÜTLERİNE SAHİP ÇIKTI

Türkiye'nin Suriye'deki sivillerin hayatını kurtarmak için düzenlediği operasyonlarda bile "Türkiye'nin operasyonu öncesi siviller hayatlarından endişeli" şeklinde bir haber yaparak operasyonda sınır tanımayan Independent Türkçe, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'i 'komutan' diye tanımladı.







Oslo'da terör örgütü PKK yandaşlarının Türk bir ailenin aracına saldırmasını da "Norveç'te karşıt görüşlü iki eylem çakıştı" başlığıyla verildi.





İNGİLİZ - SUUD ORTAKLIĞINDA ESAD PROPAGANDASI

İngiliz kaynaklı ve Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe internet sitesi Esad propagandasına da soyundu.

Independent Türkçe, askerlerinizi şehit eden ve Suriye'de milyonlarca insanı göçe zorlayıp katleden Katil Esad'ın röportajına yer verdi.

Esad'ın röportajını sosyal medya hesaplarından,

"Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Rossiya 24 röportajının tam metni:

Türk askerleri neden Suriye'de ölüyor?

Kürt gruplar Türkler girdiğinde tek mermi dahi sıkmadı

Düşmanlığın sebebi siyasi olaylar veya özel çıkarlarla ilgili politikalardan kaynaklı"

ifadeleriyle duyuran Independent Türkçe, İdlib'de askerlerimizi alçakca şehit eden Esad rejiminin açıkça propagandasını yaptı.

