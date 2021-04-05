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    • 05.04.2021 23:46
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    sondaj için Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı!

    Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki toplam 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfini gerçekleştiren yeniden sondaj için yola çıktı. Fatih, 'ndan ayrılarak Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yol aldı...

    AA
    Fatih sondaja çıktı

    , 'ndan ayrılarak Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı.

    'nın () Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

    "Filyos Limanı'ndan ayrılan Fatih sondaj gemisi Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru ilerliyor. Fatih, hedefe ulaşmasının ardından sondaj çalışmalarına başlayacak."

    405 MİLYAR METREKÜPLÜK KEŞİF
    Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki toplam 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından -1 ve Türkali-2 olmak üzere iki derin deniz tespit kuyusundaki çalışmalarını tamamlamıştı.

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    Haberler Güncel Fatih sondaj gemisi sondaj için Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı!