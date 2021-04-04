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    • 04.04.2021 14:22
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    Skandal bildiri yayımlayan 104 amiral kim? 104 amiral bildirisi nedir? İşte 104 amiralin isimleri

    Türkiye'de emekli 104 amiralin yayımladığı bildiri olay yarattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı , bildiriye "Gözü alabilene hodri meydan" ifadeleriyle, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" sözleriyle tepki gösterdi. Öte yandan aralarında , 'nın da bulunduğu 104 emekli amiralin 'ni hedef alan skandal bildirisine peş peşe sert tepkiler gelirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcılık tarafından 104 emekli amiralin darbe imalı bildiriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki 104 amiral bildirisi nedir? İşte 104 amiralin isimleri...

    takvim.com.tr
    Skandal bildiri yayımlayan 104 amiral kim? İşte 104 amiralin isimleri

    104 Amiral'in imzaladığı Montrö bildirisi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ''Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir "bildiri" yazmışlar! 5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış.Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı, haddinizi bilin, siz kimsiniz!'' ifadelerini kullandı. Büyük tepki toplayan bildirinin altında imzası olan amiraller merak edildi. Peki 104 amiral kim? İşte104 amiralin isimleri...

    Peki 104 amiral kim? İşte 104 amiralin isimleri...

    104 AMİRAL KİM?

    1. E. Amiral Ergun MENGİ
    2. E. Amiral Alaettin SEVİM
    3. E. Amiral Nazif ÖZDAĞDEVİREN
    4. E. Amiral Işık BİREN
    5. E. Amiral Ahmet ŞENOL
    6. E. Amiral Hasan HOŞGİT
    7. E. Amiral Vedat ERSİN
    8. E. Amiral Metin AÇIMUZ
    9. E. Amiral Atilla KEZEK
    10.E. Amiral Nurhan KAHYAOĞLU
    11.E.Amiral Önder ÇELEBİ
    12.E.Amiral Metin POYRAZLAR
    13.E.Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU
    14.E.Amiral Engin BAYKAL
    15.E.Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ
    16.E.Amiral Atilla KIYAT
    17.E.Amiral Vehbi ALPMAN
    18.E.Amiral Celal PARLAKOĞLU
    19.E.Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL
    20.E.Amiral Serdar DÜLGER


    21.E.Amiral Abdullah METE
    22.E.Amiral Ertan DEMİRTAŞ
    23.E Amiral Orhun ÖZDEMİR
    24.E.Amiral Ersin GÜLER
    25.E.Amiral Nadir KINAY
    26.E.Amiral Hüseyin HOŞGİT
    27.E Amiral İlker GÜVEN
    28.E.Amiral Baha EREN
    29.E.Amiral Abdullah GAVREMOĞLU
    30.E.Amiral Şükrü BOZOĞLU
    31.E.Amiral Hakan ERCAN
    32.E.Amiral Mesut ÖZEL
    33.E.Amiral Taner EZGÜ
    34.E.Amiral İbrahim AKIN
    35.E.Amiral Ömer AKDAĞLI
    36.E.Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU
    37.E.Amiral Taner BALKIŞ
    38.E.Amiral İzzet ARTUNÇ
    39.E.Amiral Hakan ERAYDIN
    40.E.Amiral Mehmet Ali ÇINAR


        41.E.Amiral Deniz DAĞLILAR
        42.E.Amiral Yalçın ERTUNA
        43.E.Amiral Türker ERTÜRK
        44.E.Amiral Aydın CANEL
        45.E.Amiral Sami ÖRGÜÇ
        46.E.Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU
        47.E.Amiral Nazım ÇUBUKÇU
        48.E.Amiral Ahmet AKSOY
        49.E.Amiral Can ERENOĞLU
        50.E.Amiral Doğan HACİPOĞLU
        51.E.Amiral Abdullah AKGÜL
        52.E.Amiral Aziz ÖZTÜRK
        53.E.Amiral A.Serdar AKINSEL
        53.E.Amiral İlker GÜVEN
        54.E.Amiral Mustafa İPTEŞ
        55.E.Amiral Caner BENER
        56.E.Amiral Nejat BERKSUN
        57.E.Amiral Kadir SAĞDIÇ
        58.E.Amiral Tayfun TANSAN
        59.E.Amiral İskender YILDIRIM
        60.E.Amiral Ali Yüksel ÖNEL


        61.E.Amiral Uğur YİĞİT
        62.E.Amiral Mustafa ÖZBEY
        63.E.Amiral Cem GÜRDENİZ
        64.E.Amiral Bülent BOSTANOĞLU
        65.E.Amiral Murat BİLGEL
        66.E.Amiral Cengiz ALPÖZÜ
        67.E.Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK
        68.E.Amiral Tufan MİMİR
        69.E.Amiral Turgut TUFAN
        70.E.Amiral Turhan ÖZER
        71.E.Amiral Alper TEZEREN
        72.E.Amiral Mustafa ÜLTANUR
        73.E.Amiral Ruhsar SÜMER
        74.E.Amiral Cemal ÜREN
        75.E.Amiral Gündüz Alp DEMİRUS
        76.E.Amiral Deniz CORA
        77.E.Amiral Gürkan İNAN
        78.E.Amiral Atilla TONGUÇ
        79.E.Amiral Mustafa KARASABUN
        80.E.Amiral Erol YÜKSEL


        81.E.Amiral Özbek GÜRGÜN
        82.E.Amiral Bülent OLCAY
        83.E.Amiral Nejat GÜLDİKEN
        84.E.Amiral Turgay ERDAĞ
        85.E.Amiral İsmail TAYLAN
        86.E.Amiral Aydın GÜRÜL
        87.E.Amiral Raif NALDEMİR
        88.E.Amiral Numan ALANSAL
        89.E.Amiral Tanzar DİNÇER
        90.E.Amiral Erol ADAYENER
        91.E.Amiral Haluk Sayın
        92.E.Amiral Ferhat FERHANOĞLU
        93.E.Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN
        94.E.Amiral Ali Sadi ÜNSAL
        95.E.Amiral Doğan DENİZMEN
        96.E.Amiral Taner AKKAYA
        97.E.Amiral Necati KURT
        98.E.Amiral Tayfun URAZ
        99.E.Amiral Engin HEPER
        100.E. Amiral Hayati Bilgiç
        101.E. Amiral Hasan Nihat DOĞAN
        102.E. Amiral Ömer Bayram ÇETİN
        103.E.Amiral Mithat Kemal ALGÜL

            Emekli amirallerin skandal bildirisine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma

            Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün gece saatlerinde yayınlanan "103 amiralden Montrö Bildirisi" başlıklı bildiriyle ilgili re'sen soruşturma başlattı.

            Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan skandal bildirisine peş peşe sert tepkiler gelirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcılık tarafından 103 emekli amiralin darbe imalı bildiriyle ilgili son dakika açıklaması geldi.

            Açıklamada şöyle denildi:

            Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca;

            04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır.

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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