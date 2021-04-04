Skandal bildiri yayımlayan 104 amiral kim? 104 amiral bildirisi nedir? İşte 104 amiralin isimleri

Emekli amirallerin skandal bildirisine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün gece saatlerinde yayınlanan "103 amiralden Montrö Bildirisi" başlıklı bildiriyle ilgili re'sen soruşturma başlattı.



Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan skandal bildirisine peş peşe sert tepkiler gelirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcılık tarafından 103 emekli amiralin darbe imalı bildiriyle ilgili son dakika açıklaması geldi.

Açıklamada şöyle denildi:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca;

04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.