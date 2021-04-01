CHP'den istifa eden ve kendi partisi kurmak için hazırlıklarını tam gaz sürdüren Muharrem İnce CHP'den kopuşlara da sebep oldu.
Daha önce yaşanan istifaların ardından bu kez istifa haberleri Yalova'dan geldi.
YALOVA'DA GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLARI İSTİFA ETTİ
CHP Yalova'da İl Gençlik Kolları, Merkez İlçe Gençlik Kolları ve Gençlik Kolları Delegesi partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.
İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Karataş, istifa açıklamasında Muharrem İnce'ye yakınlığı nedeniyle il örgütünün toplantılarına davet edilmediğini belirterek "Yalova'da da koltuk sevgisi vatan sevgisinin önüne geçmiştir" dedi.
CHP Yalova İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Karataş, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Turgut Can Adıgüzel, Gençlik Kolları Delegesi Emirhan Çabuk, partisinden istifa etti. İstifa edenlerin Muharrem İnce'nin kurması beklenen partiye geçmeleri bekleniyor.
"PARTİMİZ ATATÜRK ÇİZGİSİNDEN UZAKLAŞTI"
CHP Yalova İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Karataş, yazılı bir basın açıklaması yaparak, "Basın ve Kamuoyuna, Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2014 yılında 18 yaşımda üye oldum. Üye olduğum günden bugüne birçok yerel ve genel seçim yaşadım. CHP iktidarı için ben arkadaşlarım ve ailem elimizden geleni yaptık. Partimizin Atatürk çizgisinden uzaklaştığı CHP ilkeleri ve ruhu ile derdi olan insanların partinin önemli noktalarına getirilmesi, bu kişilerin il başkanı, genel başkan yardımcısı ve milletvekili olmalarını bir süredir üzüntü ile takip ediyorum. Bardağı taşıran son damlalardan bir tanesi laikliğe karşı, Atatürk'e düşman olan Cihangir İslam'a bu partide kucak açılırken partinin öz evlatlarına sırt çevrilmesidir. 2014 yılında parti çalışmaları için bir gözünü kaybetmiş ama mücadelesinden asla vazgeçmemiş, gerekirse diğer gözümü de Atatürk ilke ve inkılâpları için feda ederim diyen Tugay Adak'ın maddi sıkıntılardan dolayı canına kıymasının ahı CHP'li yöneticilerin üzerindedir. Bu olayın acısı hala içimde bir sızıdır ve dinmeyecektir." ifadelerini kullandı.