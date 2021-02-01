Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.02.2021 15:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.02.2021 16:23
    ABONE OL

    Son dakika: 'na büyük şok! 350 kişi birden istifa etti

    Son dakika haberine göre teşkilatındaki 350 kişi istifa etti. İstifa eden üyeler, 'nin 'ne katılacağını açıkladı. CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce de "Biz birkaç milletvekillik bir parti kurma derdinde değiliz. Önümüzde ki süreçte yüzde 50 artı biri alacak bir siyasi yapı oluşturacağız. Ben de çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim" demişti.

    Kılıçdaroğlu'na büyük şok! 350 kişi birden istifa etti

    içinde yaşanan "Muharrem İnce" hareketliliği ilk olarak mektup tartışması ile gün yüzüne çıkmıştı. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki mektubu göndermişti.

    Mektup gerginliğinin üzerine İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Milletvekili Özcan Özel TBMM'de ortak basın toplantısı düzenleyip istifalarını açıklamıştı.

    Bugün CHP'nin Yalova teşkilatında 350 kişi istifa etti.


    İNCE AÇIKLAMIŞTI
    CHP Yalova eski Milletvekili , "Biz birkaç milletvekillik bir parti kurma derdinde değiliz. Önümüzde ki süreçte yüzde 50 artı biri alacak bir siyasi yapı oluşturacağız. Ben de çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim" demişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük şok! 350 kişi birden istifa etti