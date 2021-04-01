CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu basit bir algı operasyonu için Mahruze Keleş'i Sultanbeyli'deki evine gitti.
Reklamın böylesi bir daha ele geçmez düsturuyla o anları sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, "Bugün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Mahruze Teyze'yi ziyaret ettik. Sultanbeyli'de pazardaki diyaloğumuzu artık herkes biliyor. Söz verdiğimiz gibi arada ziyaret ediyoruz. Bizi çok güzel misafir ediyor ama dobralığından da hiç ödün vermiyor" dedi.
İMAMOĞLU'NUN YÜZÜNÜ DÜŞÜREN FOTOĞRAF
Mahruze Keleş'in yemeklerini hazırladığı masada Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu sırasıyla oturdu. O anlarda İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu fotoğrafını gören İmamoğlu'nun yüzü asıldı.