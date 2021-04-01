Reklamın böylesi bir daha ele geçmez düsturuyla o anları sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, "Bugün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Mahruze Teyze'yi ziyaret ettik. Sultanbeyli'de pazardaki diyaloğumuzu artık herkes biliyor. Söz verdiğimiz gibi arada ziyaret ediyoruz. Bizi çok güzel misafir ediyor ama dobralığından da hiç ödün vermiyor" dedi.

İMAMOĞLU'NUN YÜZÜNÜ DÜŞÜREN FOTOĞRAF