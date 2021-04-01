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    • 02.04.2021 02:07
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    'nun, Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'yla yaptığı şov duvardaki 'yi görene kadar sürdü

    ve İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , hizmet yapamayınca şov yapmaya başladı. Muhafazakar seçmeni kandırmak için ’i kullanan İmamoğlu, bu kez CHP Genel Başkanı ve CHP İstanbul İl Başkanı ile kameralara boy gösterdi. Ziyaret, "Flash Tv oyunculuğu"na rahmet okutacak anlara sahne oldu.

    İmamoğlu Mahmut Efendi'yi görünce yüzü düştü

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu basit bir algı operasyonu için Mahruze Keleş'i Sultanbeyli'deki evine gitti.

    Reklamın böylesi bir daha ele geçmez düsturuyla o anları sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, "Bugün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Mahruze Teyze'yi ziyaret ettik. Sultanbeyli'de pazardaki diyaloğumuzu artık herkes biliyor. Söz verdiğimiz gibi arada ziyaret ediyoruz. Bizi çok güzel misafir ediyor ama dobralığından da hiç ödün vermiyor" dedi.

    İMAMOĞLU'NUN YÜZÜNÜ DÜŞÜREN FOTOĞRAF

    Mahruze Keleş'in yemeklerini hazırladığı masada Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu sırasıyla oturdu. O anlarda İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu fotoğrafını gören İmamoğlu'nun yüzü asıldı.

        Mütevazi masadaki pastaya bakarak yüzünü ekşiten Kaftancıoğlu'nun ise iki oy uğruna düştüğü haliyse gözlerden kaçmadı.

        DEMEÇLER VE ŞOVLARLA GEMİYİ YÜRÜTMEYE ÇALIŞIYOR

        İstanbul'u 2 yıldır yönetemeyen İmamoğlu hizmet üretmek yerine basit şovlar ve orta oyunlarıyla süresini geçiriyor.

        Göreve gelmesinin üstünden 21 ay geçen İmamoğlu, seçim döneminde İstanbullular'a 38 vaatte bulunmuştu. Bu projelerin birçoğu unutuldu.

        İmamoğlu, temel atmama töreninden yapılan tesisi açmamaya, İstanbul'daki sel baskınında Bodrum'da tatile gitmekten yaprakların kendisini alkışladığını iddia etmeye kadar birçok skandalla gündemi meşgul etti.

        Kısa sürede ABD ve İngiltere'den aldığı yüksek faizle İBB'yi borç bataklığına saplayan İmamoğlu'nun Yeditepe'ye yatırım yapmaması üzerindeki şüpheleri artırıyor...

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