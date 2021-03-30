Başkan Recep Erdoğan, Coronavirüs'e karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı:

ÇOK yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır.

TÜRKİYE'NİN tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve 05.00 olarak her gün devam edecektir.

KIRMIZI kategorideki illerde pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir.

LOKANTA ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir.

KAPANMA saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

RAMAZAN ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız.

SADECE Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak.

YİNE Ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

KAFE ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız.

NİSAN ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamında sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.