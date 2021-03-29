Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamından alınan yeni kararları duyuran Erdoğan anayasa hazırlıklarına ilişkin de çarpıcı mesajlar verdi.
Erdoğan, "Türkiye'ye merkezinde milletin yani insanın olduğu yeni bir anayasa kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:
Türkiye'ye merkezinde milletin yani insanın olduğu yeni bir anayasa kazandırmayı amaçlıyoruz. Darbelerin veya olağanüstü dönemlerin ürünü olarak hazırlanan anayasaların milletimizin beklentilerine cevap veremediği kısa sürede ortaya çıkmıştır. Anayasalar yaşayan metinler olduğu için elbette değiştirilebilir.
"84 MİLYONU KUCAKLAMASI ŞARTTIR"
Sistemi üçüncü yıla yaklaşan tecrübeler neticesinde geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye için yeni anayasa hazırlama sürecinin mümkün olan uzlaşmayla yürümesi ve 84 milyonu kucaklaması şarttır.