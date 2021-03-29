Milletçe geleceğimize umutla bakmak için pek çok sebebe sahibiz. Hamdolsun dünyanın en güzel, kadim coğrafyasındaki 1000 yıllık varlığımızı siyasi ve ekonomik atılımlarımızla sürekli güçlendiriyoruz. Bölgemizde 1990'lardan beri yaşanan siyasi ve insani krizler milletimizin birlik ve beraberliği, devletimizin gücünün ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.

Türkiye çok partili siyasi hayata geçişle bir üst aşamaya çıkardığı istiklalinin güvencesi olan demokrasi mücadelesini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha da pekiştirmiştir. Kalkınmada geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle ihtiyacımız olan düzeye ulaşmıştır.