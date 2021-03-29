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    • 29.03.2021 21:05
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    Başkan Erdoğan'dan anayasa mesajı: ’ye merkezinde milletin olduğu yeni bir anayasa kazandırmak istiyoruz

    Başkan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Yeni anayasa hazırlıklarına değinen Erdoğan, "'ye merkezinde milletin yani insanın olduğu yeni bir anayasa kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi. Erdoğan, "Yeni anayasa için her türlü görüşe ve teklife açığız. İnşallah milletimizle birlikte gelecek nesillerin bizi hayırla yad etmesini sağlayacak yeni anayasayı ülkemize kazandıracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan'dan anayasa mesajı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamından alınan yeni kararları duyuran Erdoğan anayasa hazırlıklarına ilişkin de çarpıcı mesajlar verdi.

    Erdoğan, "Türkiye'ye merkezinde milletin yani insanın olduğu yeni bir anayasa kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

    Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:
    Türkiye'ye merkezinde milletin yani insanın olduğu yeni bir anayasa kazandırmayı amaçlıyoruz. Darbelerin veya olağanüstü dönemlerin ürünü olarak hazırlanan anayasaların milletimizin beklentilerine cevap veremediği kısa sürede ortaya çıkmıştır. Anayasalar yaşayan metinler olduğu için elbette değiştirilebilir.

    "84 MİLYONU KUCAKLAMASI ŞARTTIR"
    Sistemi üçüncü yıla yaklaşan tecrübeler neticesinde geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye için yeni anayasa hazırlama sürecinin mümkün olan uzlaşmayla yürümesi ve 84 milyonu kucaklaması şarttır.

        TÜM KESİMLERİN YENİ ANAYASANIN HAZIRLIĞINA KATKIDA BULUNMASINI BEKLİYORUZ
        Siyasi partiler başta olmak üzere tüm kesimlerin yeni anayasanın hazırlığına katkıda bulunmasını bekliyoruz. Yeni anayasa için her türlü görüşe ve teklife açığız. İnşallah milletimizle birlikte gelecek nesillerin bizi hayırla yad etmesini sağlayacak yeni anayasayı ülkemize kazandıracağımıza inanıyorum.

        Milletçe geleceğimize umutla bakmak için pek çok sebebe sahibiz. Hamdolsun dünyanın en güzel, kadim coğrafyasındaki 1000 yıllık varlığımızı siyasi ve ekonomik atılımlarımızla sürekli güçlendiriyoruz. Bölgemizde 1990'lardan beri yaşanan siyasi ve insani krizler milletimizin birlik ve beraberliği, devletimizin gücünün ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.

        Türkiye çok partili siyasi hayata geçişle bir üst aşamaya çıkardığı istiklalinin güvencesi olan demokrasi mücadelesini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha da pekiştirmiştir. Kalkınmada geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle ihtiyacımız olan düzeye ulaşmıştır.

        Ülkemizin yönetim sistemini değiştirmek için en köklü değişimi gerçekleştirmemize rağmen mevcut anayasamızda bu arızayı gideremedik. Yeni ve sivil bir anayasa konusunu tekrar gündeme getirmemizin sebebi budur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemize kazandırdığı yetenekleri salgın sürecinde çok daha gördük.Hızlı karar alma, etkin şekilde uygulama mekanizmaları ülkemizin pozitif yönde ayrışmasını sağlamıştır.
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