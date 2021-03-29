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    • 29.03.2021 19:28
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    Gözler Kabine Toplantısı'nda! Risk haritası değişecek mi? Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Başkan Erdoğan açıklayacak

    Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan liderliğinde gerçekleştiren Kabine Toplantısı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantıda alınan kararlar merakla beklenirken 'Risk haritası değişecek mi? Ramazan'da tam kapanma olacak mı?' soruları da Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla yanıt bulacak.

    Gözler kabinede!

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.

    Yaklaşık 3,5 saat süren Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan birazdan ulusa seslenecek.

    Kabine Toplantısı'nın öncelikli gündemi koronavirüs oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda Bakanlar Kurulu'na sunum yaptı. Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini aktardı.

    Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararları ve sonuçlarını ulusa seslenerek duyuracak.

    Toplantıda alınacak kararlar merakla beklenirken 'Risk haritası değişecek mi? Ramazan'da tam kapanma olacak mı?' soruları da Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla yanıt bulacak.

    RİSK HARİTASINDA SON DURUM NASILDI?

    Türkiye'nin koronavirüs risk haritası

    ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
    Kovid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.

    YÜKSEK RİSKLİ İLLER
    İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, Kovid-19 vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

        ORTA RİSKLİ İLLER
        Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

        DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
        Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Kovid-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.
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