Gözler Kabine Toplantısı'nda! Risk haritası değişecek mi? Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Başkan Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.
Yaklaşık 3,5 saat süren Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan birazdan ulusa seslenecek.
Kabine Toplantısı'nın öncelikli gündemi koronavirüs oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda Bakanlar Kurulu'na sunum yaptı. Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini aktardı.
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararları ve sonuçlarını ulusa seslenerek duyuracak.
Toplantıda alınacak kararlar merakla beklenirken 'Risk haritası değişecek mi? Ramazan'da tam kapanma olacak mı?' soruları da Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla yanıt bulacak.
RİSK HARİTASINDA SON DURUM NASILDI?
Türkiye'nin koronavirüs risk haritası
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Kovid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.
YÜKSEK RİSKLİ İLLER
İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, Kovid-19 vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.