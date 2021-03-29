Gözler Kabine Toplantısı'nda! Risk haritası değişecek mi? Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Başkan Erdoğan açıklayacak

RİSK HARİTASINDA SON DURUM NASILDI?

Türkiye'nin koronavirüs risk haritası

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Kovid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, Kovid-19 vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.