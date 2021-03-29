Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.03.2021 01:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.03.2021 01:51
    ABONE OL

    , 'li vatandaşla Kılıçdaroğlu'nu tartıştı: Bunu 'cüler oraya oturttu, ne deseler onu yapıyor

    yönetimini hedef alan sözleri sebebiyle partiden ihraç edilen ve 'ni kuran 'ın sokakta bir vatandaşla CHP'yi tartışması dikkat çeken anlara sahne oldu. Yılmaz, kendisini eleştiren CHP'li vatandaşa CHP Genel Başkanı ile ilgili, "Bu adam kukla getirdiler bunu 'cüler oraya oturttu, oradan gitmiyor, çünkü FETÖ'cüler ne dese onu yapıyor." ifadelerini kullandı.

    Öztürk Yılmaz, CHP'li vatandaşa Kılıçdaroğlu'nu anlattı

    'nin kirli çamaşırları bu kez sokak tartışmasında ortaya saçıldı. partisinden (CHP) ihraç edilen Genel Başkanı , sokakta bir vatandaşla girdiği tartışmada CHP yönetimini ve CHP Genel Başkanı 'nu anlattı.

    "SİZ YÜZ DEFA DA SEÇİME GİRSENİZ KAYBEDECEKSİNİZ"

    Sokakta kendisine 'kırgınız' deyip sırtını dönen vatandaşa CHP gerçeklerini anlattı. Kadının kendisine, "Bizim başımıza ne geldiyse bu ayrımcılıktan geldi." demesi üzerine Yılmaz, "Türkiye'de ayrımcılığın daniskasını Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor, bölücülüğün daniskasını o yapıyor, partide bir adam bırakmadı. Cumhuriyet rejimi yıkıldığında gitti İzmir'e saklandı başka bir yere saklandı, sokağa çıkmadı. Sen onu eleştirmedikçe o gitmez. Siz yüz defa da seçime girseniz kaybedeceksiniz." yanıtını verdi.

    "KILIÇDAROĞLU'NU FETÖ'CÜLER ORAYA OTURTTU"

    Bunun üzerine vatandaşın, "CHP'li belediyeler tam iş başı yapmışken, çok güzel gözde hareketler yapmışken.." deyince Öztürk, "Ne hareketleri var? Yapmayın gözünüzü seveyim. Siz böyle giderseniz yüz yıl daha muhalefette kalacaksınız. Sen bana sakın CHP'yi anlatma, benim 7 sülalem CHP'den geldi ama bu CHP değil, bu yeni CHP. Bu adam kukla getirdiler bunu FETÖ'cüler oraya oturttu, oradan gitmiyor, çünkü FETÖ'cüler ne dese onu yapıyor. FETÖ'cüler bunu oraya oturttu ve cumhuriyetçi, milliyetçi, Atatürkçü, vatanperver ne kadar adam varsa kafasını kopardı." diye konuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Öztürk Yılmaz, CHP'li vatandaşla Kılıçdaroğlu'nu tartıştı: Bunu FETÖ'cüler oraya oturttu, ne deseler onu yapıyor