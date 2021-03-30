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    21.5 milyon kişinin verilerini çaldırdı: Üyelerin bilgileri karanlık ellere geçti

    21.5 milyon kişinin verilerini çaldırdı. Üyeler, yedeklenen kişisel bilgilerinin karanlık ellere geçtiğini öğrenince şoka uğradı. Şirkete ve devlete şikayet mesajı yağdı.

    Takvim
    'Yedek'sepeti
    yemek sipariş platformu , dijital güvenliği sağlayamadı. 21.5 milyon üyenin verilerini siber korsanlara kaptırdı.

    Tüm hayatı ifşa olan kullanıcılar ise ne yapacağını şaşırdı. Herkes şifrelerini değiştirmeye başladı. Şirkete ve devlete şikayet mesajı yağdı.

    Dijital davalara bakan hukukçular yemeksepeti skandalını şöyle özetledi: Alacağı ceza 30 bin ila 1.9 milyon lira arasında. Güvenlik duvarına yapacakları harcama ise çok daha fazla olduğu için ceza yemeyi göze alıyorlar...

    da Yemeksepeti'ne soruşturma açtı.




    TAKVİM HUKUKÇULARA SORDU NE YAPABİLİRSİNİZ?

    Firmadan bilgilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.

    Sizinle ilgili tüm kayıtların silinmesini isteyin.

    KVKK'ya şikayet edin.

    Zarara uğradıysanız tazminini talep edin

    Şirket bu isteklere karşılık vermezse dava açın.



    Şirketin CEO'u




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    Haberler Güncel Yemeksepeti 21.5 milyon kişinin verilerini çaldırdı: Üyelerin bilgileri karanlık ellere geçti