Online yemek sipariş platformu Yemeksepeti, dijital güvenliği sağlayamadı. 21.5 milyon üyenin verilerini siber korsanlara kaptırdı.
Tüm hayatı ifşa olan kullanıcılar ise ne yapacağını şaşırdı. Herkes şifrelerini değiştirmeye başladı. Şirkete ve devlete şikayet mesajı yağdı.
Dijital davalara bakan hukukçular yemeksepeti skandalını şöyle özetledi: Alacağı ceza 30 bin ila 1.9 milyon lira arasında. Güvenlik duvarına yapacakları harcama ise çok daha fazla olduğu için ceza yemeyi göze alıyorlar...
KVKK da Yemeksepeti'ne soruşturma açtı.
TAKVİM HUKUKÇULARA SORDU NE YAPABİLİRSİNİZ?
Firmadan bilgilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.
Sizinle ilgili tüm kayıtların silinmesini isteyin.
KVKK'ya şikayet edin.
Zarara uğradıysanız tazminini talep edin
Şirket bu isteklere karşılık vermezse dava açın.
Şirketin CEO'u Nevzat Aydın
Tüm hayatı ifşa olan kullanıcılar ise ne yapacağını şaşırdı. Herkes şifrelerini değiştirmeye başladı. Şirkete ve devlete şikayet mesajı yağdı.
Dijital davalara bakan hukukçular yemeksepeti skandalını şöyle özetledi: Alacağı ceza 30 bin ila 1.9 milyon lira arasında. Güvenlik duvarına yapacakları harcama ise çok daha fazla olduğu için ceza yemeyi göze alıyorlar...
KVKK da Yemeksepeti'ne soruşturma açtı.
TAKVİM HUKUKÇULARA SORDU NE YAPABİLİRSİNİZ?
Firmadan bilgilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.
Sizinle ilgili tüm kayıtların silinmesini isteyin.
KVKK'ya şikayet edin.
Zarara uğradıysanız tazminini talep edin
Şirket bu isteklere karşılık vermezse dava açın.
Şirketin CEO'u Nevzat Aydın