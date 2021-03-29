Türkiye koronavirüs risk haritası güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum ne? Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı iller...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslendi. Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak kodlanan risk haritasının güncellendiğini duyuran Başkan Erdoğan, Ramazan ayında 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını bildirdi. Peki, Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında son durum ne? Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı kategoride yer alan iller hangileri? İşte merak edilen tüm detaylar ve güncel risk haritası...
Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli iller oldu.
RENKLER RAKAMLARA GÖRE NASIL BELİRLENİYOR?
MAVİ: Düşük risk... 100 binde 10'un altında vaka görülen iller.
SARI: Orta risk... 100 binde 11-35 arası vaka görülen iller.
TURUNCU: Yüksek risk... 100 binde 36-100 arası vaka görülen iller.
KIRMIZI: Çok yüksek risk: 100 binde 100'ün üstünde vaka görülen iller.
İşte illerin renk kodları;