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Türkiye koronavirüs risk haritası güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum ne? Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı iller...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslendi. Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak kodlanan risk haritasının güncellendiğini duyuran Başkan Erdoğan, Ramazan ayında 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını bildirdi. Peki, Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında son durum ne? Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı kategoride yer alan iller hangileri? İşte merak edilen tüm detaylar ve güncel risk haritası...

29.03.2021 20:55 - Son Güncelleme: 29.03.2021 21:03
Türkiye koronavirüs risk haritası güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum ne? Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı iller...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplatısı'nın ardından ulusa seslendi. Erdoğan, koronavirüs risk haritasının güncellendiğini açıkladı.

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Türkiye koronavirüs risk haritası güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum ne? Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı iller...



RAMAZAN'DA 81 İLDE!
Başkan Erdoğan, Ramazan ayında ise 81 ilde sokak kısıtlamasının uygulanacağını duyurdu.

Türkiye koronavirüs risk haritası güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum ne? Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı iller...

RİSK HARİTASI GÜNCELLENDİ
Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.

Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.


Türkiye koronavirüs risk haritası güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum ne? Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı iller...

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.

Türkiye koronavirüs risk haritası güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum ne? Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı iller...

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli iller oldu.

RENKLER RAKAMLARA GÖRE NASIL BELİRLENİYOR?

MAVİ: Düşük risk... 100 binde 10'un altında vaka görülen iller.

SARI: Orta risk... 100 binde 11-35 arası vaka görülen iller.

TURUNCU: Yüksek risk... 100 binde 36-100 arası vaka görülen iller.

KIRMIZI: Çok yüksek risk: 100 binde 100'ün üstünde vaka görülen iller.



İşte illerin renk kodları;