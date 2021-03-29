Türkiye koronavirüs risk haritası güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum ne? Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı iller...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslendi. Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak kodlanan risk haritasının güncellendiğini duyuran Başkan Erdoğan, Ramazan ayında 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını bildirdi. Peki, Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında son durum ne? Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı kategoride yer alan iller hangileri? İşte merak edilen tüm detaylar ve güncel risk haritası...

29.03.2021 20:55 - Son Güncelleme: 29.03.2021 21:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





