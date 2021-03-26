Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada FOX TV Eski Haber Planlama Müdürü Ercan Gün FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
FOX TV HABER PLANLAMA MÜDÜRÜ'NÜN 10 YIL HAPİS CEZASI ALMASINI GÖRMEZDEN GELDİ
FOX TV Ana Haber Bülteni'nde; Hrant Dink cinayeti işlendiğinde FOX TV Haber Müdürü olan, Silivri Cezaevi'nde iken FOX TV Haber Planlama Müdürü olarak görevlendirilen Ercan Gün'ün aldığı hapis cezasından bahsedilmemesi dikkat çekti.
TEPELİ: "ŞİMDİ ÖNEMLİ BİR KARAR AÇIKLANDI"
FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli; Hrant Dink cinayeti davasında karar açıklanması haberini şöyle sundu:
"Şimdi önemli bir karar açıklandı. Gazeteci Hrant Dink cinayeti hakkında yürütülen dava bugün karara bağlandı"
FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün; gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi davasında FETÖ adına kurgu görüntüleri servis eden FOX TV Haber Planlama Müdürü Ercan Gün'ü görmezden gelmesi dikkat çekti.
KURGU GÖRÜNTÜLER FOX TV ÜZERİNDEN YAYINLANDI
Sabah'ın haberine göre, Hrant Dink cinayetinden 11 gün önce FOX TV'de çalışmaya başlayan Ercan Gün; katil Ogün Samast'a zorla ve ısrarla Türk bayrağı tutuşturularak çekilen kurgu görüntüleri FOX TV üzerinden yayınlamış ve Hrant Dink cinayetinin askere yıkılmasına zemin hazırlamıştı.