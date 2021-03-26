31 Ocak 2007: Ercan Gün, Ogün Samast'ın görüntülerinin Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda çekildiği algısı oluşturulması için Samsun iline gönderildi.

Samsun ilinde bulunduğu sırada kullanımındaki cep telefonundan, Samsun İl Jandarma Komutanlığı santral numarasını aradı ve bir süre görüştükten sonra cep telefonunu kapatarak Jandarma görevlileri ile gizli bir buluşma yaptığı, görüntüleri jandarma görevlilerinden aldığı algısını oluşturdu ve daha sonra İstanbul a geri döndü.

1 Şubat 2007: FOX TV akşam ana haber bülteninde; "Ercan Gün tarafından Samsun Otogar'da Jandarma tarafından çekilen görüntüler" anonsuyla 44 saniyelik görüntü yayınlandı.

14 YILLIK MUHABİR CİNAYETTEN 11 GÜN ÖNCE FOX TV'DE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Fetullahçı Terör Örgütü; 14 yıl boyunca Zaman gazetesinin bünyesinde çalışan muhabiri Ercan Gün'ü, Hrant Dink cinayetinden 11 gün önce FOX TV'ye yerleştirdi.

1993 tarihinde Zaman gazetesinde çalışmaya başlayan ve Zaman grubunun çeşitli kademelerinde görev alan Ercan Gün'ün, 7 Ocak 2007 tarihinde Zaman gazetesinden ayrıldı ve 8 Ocak 2007 tarihinde FOX TV'de çalışmaya başladı.

GÜLEN TALİMAT VERMİŞ, ERCAN GÜN BANK ASYA'YA 109 BİN TL YATIRMIŞ

Ercan Gün'ün, terörist başı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'yı kurtarmak için seferber olduğu, 31 Aralık 2014 tarihinde Bank Asya'ya 109 bin 383 TL para yatırdı.

Ercan Gün'ün, 15 Temmuz 2014 tarihinde 0 TL olan hesap bakiyesinin 31 Temmuz 2014 tarihinde 98 bin 319 TL'ye yükseldiği, bu tarihten 31 Aralık 2014 tarihine kadar ise artarak 109 bin 383 TL'ye çıktığı belirlendi.

Ercan Gün'ün, 31 Ocak 2015 tarihinde hesap bakiyesinin 400 TL dolaylarına indiği, 31 Mart 2015 tarihinde 20 bin 83 TL, 30 Nisan 2015 tarihinde 44 bin 481 TL'ye yükselen hesap bakiyesinin 31 Mayıs 2015 tarihinde 10 TL olduğu tespit edildi.

ÇİFTE BYLOCKTAN TUTUKLANDI

Ercan Gün'ün de kullandığı telefon hattında ByLock bulunduğu tespit edildi. Ercan Gün'ün abisi ve FOX TV adına olan iki telefonuna da ByLock yüklediği, bunun HTS çakıştırmaları ile kesinleştirildiği kaydedildi. Özel telefonuna 8 Kasım, şirket hattına ise 31 Aralık 2014'te ByLock yüklediği belirlenen Gün'ün 2521 kez erişim sağladığı ByLock'a 1213 kez FOX binasındayken bağlandığı diğer bağlantıları ise Başakşehir'deki evinden gerçekleştirdiği kararda yer aldı.

Ercan Gün'ün HTS incelemesi sonucunda ise 71 adet ByLock'çu ile 40 adette FETÖ/PDY'den işlem görmüş kişi ile irtibatının belirlendiği ifade edildi.