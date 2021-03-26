Grup adına konuşan Bülent Aydın, 14 yıldır süren davanın karar duruşması için adliyede yine adalet nöbetinde olduklarını belirterek, "Bugün Hrant Dink cinayeti davasının bir aşamasının daha sona erdiği söylenebilir. Hala Hrant Dink cinayeti üzerindeki karanlık perdenin kaldırılmış olduğunu söyleyemeyiz. Bu cinayet şebekesinin nasıl harekete geçtiği henüz ortaya konulamadı." ifadelerini kullandı.