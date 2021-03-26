Son dakika haberi... CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme süreciyle ilgili kamuoyunu yanıltan açıklamalarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yanıt verdi;

"1-CHP tarihinin gördüğü göreceği en beceriksiz parti kişisi yine zırvalamış. "İstanbul sözleşmesinden ancak Meclis kararıyla çıkılır" demiş.



Eski sistemde yürütmeyi temsilen Bakanlar Kurulu bu kararı verirdi. Şimdi ise yürütmeyi Cumhurbaşkanı temsil ediyor.



2-Gazi meclisimizin yaptığı ve aziz milletimizin referandumla onayladığı yönetim sistemimizden bihaber olan bu zavallı kendince hukuk dersi veriyor. Birde parmak sallayarak tehditler savuruyor. Yazıklar olsun sana!



Yönetim sistemimizi öğreneceksiniz.



3-Zahmet olmazsa "9 sayılı Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesi"ni oku, yönetim sistemimizi iyice anla ve saygı duy. Milletin iradesine hadsizce parmak sallama!