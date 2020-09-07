GRUPTA KİMLER VAR?

Ercan Gün'ün Bylock grubu merak konusuydu. Gün'ün Bylock üzerinden kimlerle mesajlaştığı deşifre oldu. Gün'ün hesabında FETÖ'nün medya yapılanmasının önemli isimlerinin yanı sıra Ali Çelik, Yakup Saygılı ve Nazmi Ardıç gibi gibi örgütün önemli isimlerinin bulunduğu belirlendi.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN KAYIN BİRADERİ

Aynı hesaptaki örgüt grubunda; Zaman Gazetesi Yazarı Veysel Ayhan, Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yılmaz, Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven, Millet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Değer Özergün, Cihan Haber Ajansının eski Ankara haber müdürü Kazım Canlan ve Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım da bulunuyor. Aynı grupta Fatih ve Süleyman Şah gibi Fethullahçı Terör Örgütü'nün kontrolünde olan üniversitelerden çok sayıda kişi bulunuyor.

Ercan Gün'ün Bylock üzerinden Yakup Saygılı ve Nazmi Ardıç gibi 17/25 darbe kalkışmasının mimarları olan isimler ile de irtibat kurduğu anlaşıldı.

Bilindiği gibi Ali Sami Yıldırım, Adil Öksüz'ün ortadan kaybolduğu gün en son yanında olan kişiydi. Öksüz'ü İstanbul'a firar etmek üzere ali Sami Yıldırım'ın getirdiği ileri sürülmüştü.

Sema Alim Dalgıç/Sabah