Kılıçdaroğlu, Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'nde düzenlenen Mudanya Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, çok güzel bir tesiste, pırıl pırıl çocukların eğitim alacağını, geleceğe hazırlanacağını söyledi.



Yerel yönetimlerde büyük başarılar elde ettiklerini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bursa ile ilgili umudum, hep yarım kaldı. Mustafa Bozbey'i Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturtamadık. Bursa'nın tarihten kaynaklanan bir özelliği var.



Osmanlı'ya başkentlik yapmış, görkemli bir tarihi, olağanüstü güzel bir coğrafyası var. Çok güzel bir kent, insanları da çok güzel ama biz CHP olarak, bunu beceremedik. Önümüzdeki seçimlerde bunu başaracağız, başarmaya mahkumuz. Mustafa Bozbey'i Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturtacağız. Nilüfer'i biliyoruz. Bursa'nın her tarafı neden Nilüfer gibi olmasın? Neden her tarafında parklar, yeşillikler, her mahallesinde böyle güzel kreşler, huzurevleri, engelliler için bir yer olmasın? Bir kentte yaşıyorsak o kentte yaşayanların hakları vardır. Engellinin, kadınların, erkeklerin, çocukların, okula gidenlerin de hakkı vardır. Yeşil, güzel bir doğayı görmeye, pencereyi açtığımızda temiz hava almaya ihtiyacımız vardır. Bunu yapacak olan, belediye başkanlarıdır. Kenti güzelleştirecek, yaşanılabilir kılacaklar. Engelli biri, evde kalmaya, bütün yaşamını evde geçirmeye mahkum mu? Onun da kente çıkmaya, kentte gezmeye hakkı var."