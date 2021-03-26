CHP Lideri, Nilüfer'deki açılışın ardından bir otelde İl başkanlığının düzenlediği yemeğe gitti. Kılıçdaroğlu daha sonra Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaptı.
Polisin güvenlik tedbiri de aldığı ziyaret esnasında bir vatandaş, "yıllardır bugünü bekliyordum" diyerek CHP Lideri'nin yanına gitti.
Kendisinin vatandaş olduğunu dile getiren kişi, "İzlemiş olduğunuz yolları eleştiriyorum. Emperyalizmin yanında olan, işe yaramaz insanlardan kendinizi ayırmadığınız müddetçe gönülerin başkanı olamadınız, olamayacaksınız. Sizi her şekilde başkan olarak görmek isteyenler var. Ama siz bu gidişle mahallemizdeki muhtar bile olamayacaksınız" dedi.