Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırıkkale'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin savunma sanayinde gösterdiği başarıyı görmezden gelen bir açıklamada bulundu.
Yapılan tüm çalışmaları görmezden gelen Kılıçdaroğlu bu kez de dünyanın hayranlıkla takip ettiği Savunma Sanayii'ni hedef aldı. Kılıçdaroğlu "Eskiden Kırıkkale savunma sanayinin merkeziydi. Şimdi emekliler şehri oldu. Savunma sanayini niye daha büyütmedik? Daha büyütebilirdik, daha güçlü olabilirdik" dedi.
İşte Kılıçdaroğlu'nu utandıracak gelişmelerden bazıları…
SAVUNMA SANAYİİDE YERLİLİK YÜZDE 70'LERE ÇIKTI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bunun en önemli alanlarından biri de savunma sanayisi. Birçok ülke Türkiye'ye şu anda gizli ya da açık ambargo uyguluyor, birçok ürüne kısıt getiriyor. Son yıllarda yakaladığımız gayretle birlikte Türkiye, savunma sanayisinde yüzde 20'lerde olan yerlilik oranlarını yüzde 70'lerin üzerine çıkardı." diye konuştu.