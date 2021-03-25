Satış pazarlama müdürü Abdussamed Güzel, "Şu an için ABD'ye gönderdiğimiz yaklaşık 35 bin ve göndereceğimiz silahlar da var" dedi.

ABD'Yİ RUSYA VE FRANSA İZLİYOR

Teslim edilen ve edilmeyi bekleyen çok sayıda sipariş var.