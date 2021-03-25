Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.03.2021 19:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.03.2021 19:30
    ABONE OL

    /'li teröristlerin yeni sızma taktiği ilk kez görüntülendi

    'de terörden temizlenen bölgelerde sızma girişiminde bulunan -'li teröristlere darbe üstüne darbe vuruluyor. Peki teröristler bölgede sızmak için hangi taktikleri kullanıyorlar? Teröristlerin 'a sızarken nasıl bir yöntem kullandı? İHA ve SİHA'lardan kaçmak için özel kıyafetlerle ilk kez görüntülenen teröristlere bu kıyafetleri kimler verdi? Bütün bu soruların yanıtları yayınında açıklandı.

    PKK-YPG'li teröristlerin yeni sızma taktiği

    Son günlerde Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu tarafından terörden arındırılmış bölgelere yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarının arkasında kim ya da kimler var? Teröristlerin İHA/SİHA'lardan kaçmak için kullandığı yeni taktikler neler? Teröristlere bu özel kamuflajları hangi ülkeler veriyor? İşte yanıtlar...

    İŞTE EL BAB'A SIZMA GİRİŞİMİ GÖRÜNTÜLERİ

    Teröristlerin son dönemde İHA/SİHA'lardan kaçmak için özel kıyafetleri kullandığını ifade eden Ulak, terörden arındırılmış El Bab'a sızma girişiminde bulanan 2 teröristin görüntülerini ilk kez A Haber ekranlarında paylaştı.

    KIYAFETLERİ ABD VERİYOR

    Ulak, ABD ve İsrail'de üretilen ve özel kuvvetler komutanlığına bağlı askerlerin giydiği kıyafeti PKK-YPG'li teröristlere ABD'nin gönderdiği TIR'ların içerisinde olduğunu söyledi. Bu kıyafetlerin her birinin 1000 dolar değerinde olduğunu belirtiliyor. Ulak, bu özel kıyafetlerin ise ABD tarafından YPG-PYD'ye gönderilen 60 bin TIR mühimmatı içerisinde yer aldığını söyledi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel PKK/YPG'li teröristlerin yeni sızma taktiği ilk kez görüntülendi