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    • 25.03.2021 18:34
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    : , ,, , , MSÜ ve ne zaman? Sınav tarihleri değişti mi?

    içerisinde yer alan sınavların ne zaman yapılacağı sınavlara girecek adayların merak ettiği konulardan birisi. , , , , , MSÜ ve ne zaman? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci sınavlara hazırlık aşamasındayken sınav takviminde herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Bu noktada, nin açıklanmasıyla birlikte sınav tarihleri ve başvuru tarihleri duyuruldu. İşte , YKS, YDS, , , MSÜ ve DGS sınav ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler!

    KPSS, YÖKDİL,YKS, YDS, ALES, MSÜ ve DGS ne zaman?

    ÖSYM sınav takvimi 2021 yılında merak edilen konuların başında geliyor. 2021 KPSS, YKS, YDS, YÖKDİL, ALES, MSÜ ve DGS sınavları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. 2021 yılı başında ÖSYM tarafından sınav takvimi duyurulmuştu. Birçok sınav için başvuru dönemi tamamlanmış durumda. En çok gündemde yer alan konulardan birisi ise YKS MSÜ ertelenecek mi oldu? İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi hakkında merak edilen bilgiler..

    ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca düzenlenen sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca öğrencinin gözü 2021 ÖSYM sınav takvimine çevrildi. İşte ÖSYM sınav takvimi ve başvuru tarihleri…

    2021-ALES/1

    Sınav Tarihi: 02.05.2021

    Başvuru Tarihi: 12.03.2021-22.03.2021

    2021-ALES/2

    Sınav Tarihi: 19.09.2021

    Başvuru Tarihleri: 03.08.2021-11.08.2021

    2021 ALES/3

    Sınav Tarihi: 21.11.2021

    Başvuru Tarihleri: 06.10.2021-14.10.2021

    2021-YÖKDİL/1

    Sınav Tarihi: 28.03.2021

    Başvuru Tarihi: 05.02.2021-15.02.2021

    2021-YÖKDİL/2

    Sınav Tarihi: 29.08.2021

    Başvuru Tarihleri: 02.07.2021-12.07.2021

        2021 DGS SINAVI

        Sınav Tarihi: 11.07.2021

        Başvuru Tarihleri: 21.05.2021-31.05.2021

        2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK-GENEL KÜLTÜR, GENEL YETENEK

        Sınav Tarihi: 01.08.2021

        Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

        2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI

        Sınav Tarihleri: 07.08.2021

        Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

        2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI

        Sınav Tarihleri: 08.08.2021

        Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

        2021 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVI

        Sınav Tarihi: 15.08.2021

        Başvuru Tarihleri: 28.05.2021- 14.06.2021

        2021 MSÜ SINAVLARI

        Sınav Tarihleri: 04.04.2021

        Başvuru Tarihleri: 27.01.2021-23.02.2021

        2021 YKS

        TYT Sınavı Sınav Tarihleri: 26.06.2021

        Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021

        2021 YKS

        AYT Sınavı Sınav Tarihleri: 27.06.2021

        Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021

            2021 YKS

            YDT Sınavı Sınav Tarihi: 27.06.2021

            Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021

            Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.
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            Haberler Güncel ÖSYM sınav takvimi: 2021 KPSS, YÖKDİL,YKS, YDS, ALES, MSÜ ve DGS ne zaman? Sınav tarihleri değişti mi?