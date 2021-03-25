ÖSYM sınav takvimi 2021 yılında merak edilen konuların başında geliyor. 2021 KPSS, YKS, YDS, YÖKDİL, ALES, MSÜ ve DGS sınavları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. 2021 yılı başında ÖSYM tarafından sınav takvimi duyurulmuştu. Birçok sınav için başvuru dönemi tamamlanmış durumda. En çok gündemde yer alan konulardan birisi ise YKS MSÜ ertelenecek mi oldu? İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi hakkında merak edilen bilgiler..
ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca düzenlenen sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca öğrencinin gözü 2021 ÖSYM sınav takvimine çevrildi. İşte ÖSYM sınav takvimi ve başvuru tarihleri…
2021-ALES/1
Sınav Tarihi: 02.05.2021
Başvuru Tarihi: 12.03.2021-22.03.2021
2021-ALES/2
Sınav Tarihi: 19.09.2021
Başvuru Tarihleri: 03.08.2021-11.08.2021
2021 ALES/3
Sınav Tarihi: 21.11.2021
Başvuru Tarihleri: 06.10.2021-14.10.2021
2021-YÖKDİL/1
Sınav Tarihi: 28.03.2021
Başvuru Tarihi: 05.02.2021-15.02.2021
2021-YÖKDİL/2
Sınav Tarihi: 29.08.2021
Başvuru Tarihleri: 02.07.2021-12.07.2021