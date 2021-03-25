ÖSYM sınav takvimi 2021 yılında merak edilen konuların başında geliyor. 2021 KPSS, YKS, YDS, YÖKDİL, ALES, MSÜ ve DGS sınavları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. 2021 yılı başında ÖSYM tarafından sınav takvimi duyurulmuştu. Birçok sınav için başvuru dönemi tamamlanmış durumda. En çok gündemde yer alan konulardan birisi ise YKS MSÜ ertelenecek mi oldu? İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi hakkında merak edilen bilgiler..