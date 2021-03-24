Yüksek Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan gündeme göre, Genel Kurulun davaya ilişkin ilk incelemesi 31 Mart'ta olacak ve AYM heyeti, ilk incelemeyle iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.
Kabul edilmesi halinde iddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek. HDP'nin Yüksek Mahkemenin tanıdığı süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Ancak parti bu sürenin uzatılması için başvuruda bulunabilecek. Ek süre talebini AYM karara bağlayacak.
BEKİR ŞAHİN GÖRÜŞÜNÜ SUNACAK
Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak.
HDP'LİLER SAVUNMA YAPACAK
Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.
Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.