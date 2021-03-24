"Gün geçmiyor ki, partimizi hedefine alan karanlık söylemler şaibeli ve şüphelerin odağı haline gelmiş çevreler tarafından ortaya atılmamış olsun! Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı'nın güçlü varlığı iç ve dış işgal cephesini adeta çılgına çeviriyor.

"PLANLARI A'DAN Z'YE BOZULACAK"

Türkiye direndikçe, öz değerlerine ve milli gerçeklerine uygun bir duruş sergiledikçe karşımızdaki irili ufaklı muhasım cephe şaşkınlıktan ve şuursuzluktan denetim ve kontrolünü hepten kaybediyor. Biliyorlar ki, oyunları tutmayacak, planları A'dan Z'ye bozulacak.

Almanya'da muhalefette bulunan Sol Parti, Federal Hükümet'e; Türkiye'deki iktidar yapısı içinde MHP'nin rolünü, hükümete etki edip etmediğini sorma gereği duymuştur. Sol Parti adına önerge veren bir Türk düşmanı, faşist MHP suçlamasıyla ne kadar yobaz olduğunu ifşa etmiştir.

MHP'ye faşist diyen ağız kirli ve zırva bir ağızdır. Aynı zamanda itibarsızdır, iftiracıdır, demokrasi değerlerini yok sayan ilkel ve bağnaz bir anlayıştır. Alman Sol Parti'sinin, yandaş ve destek lobisinin Türkiye'yle kaygısı sırtlanın av kaygısından başka bir şey değildir.

"TESPİTİ VARSA DERHAL TÜRKİYE'YLE PAYLAŞMASI ŞEREF KONUSUDUR"

Federal Hükümet, Sol Parti'nin sorusuna cevaben; "MHP'nin siyasi taleplerinin Türk hükümetinde karşılık bulduğunu ve bu taleplerin düzenli biçimde yasalara girdiğini" söylemiştir. Merkel hükümetinin bir bildiği, bir tespiti varsa derhal Türkiye'yle paylaşması şeref konusudur.

15 Temmuz öncesi PKK'lı canileri, 15 Temmuz sonrası FETÖ'cü hainleri ve kanun kaçağı casusları bağrına basan Almanya bizden ne istiyor? Neyin hesabını sormak için kuyruğa giriyor? Deutsche Welle'den servis edilen kirli ve sipariş haberler Türkiye aleyhtarlığının tescilidir.