Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.03.2021 16:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.03.2021 16:11
    ABONE OL

    Mustafa Şen kimdir? AK Parti üyesi Mustafa Şen , , mesleği ne?

    AK Parti yeni () listesi açıklandı. Yeni üyelerin belli olmasıyla birlikte listede yer alan isimler vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. AK Parti MKYK üyeleri arasında, de bulunuyor. Bu noktada, , , ?' sorularına yanıt aranıyor. Peki, , mesleği nedir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler....

    takvim.com.tr
    AK Parti MKYK üyesi Mustafa Şen kimdir?

    AK Parti MKYK üyesi Mustafa Şen kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Şen kimdir? sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. AK Parti'de düzenlenen kongrenin ardından yeni MKYK'ya girecek isimler belli oldu. Bu isimler de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Mustafa Şen kimdir? İşte detaylar...

    MUSTAFA ŞEN KİMDİR?

    1966 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dünyaya geldi. Trabzon Fatih Lisesi'ni bitirdi.Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde okurken Tarih Bölümü'ne geçiş yapıp 1995'tde mezun oldu.

    Ardından Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı olmuş ancak aday olarak gösterilmemiştir.

    Pek çok sivil toplum kuruluşunda görev alan Mustafa Şen'in, 7 kitabı bulunmaktadır. 24 Mart tarihinde AK Parti MKYK üyesi seçilen Şen, halihazırda Cihannüma Derneği Başkanlığı görevini yürütmektedir. Mustafa Şen, evli ve 3 çocuk babasıdır.

    AK PARTİ MKYK ASİL ÜYELER

    Abdurrahim Fırat
    Abdurrahman Kurt
    Ahmet Büyükgümüş
    Ahmet Gündoğdu
    Ahmet Sami Ceylan
    Alaattin Parlak
    Ali İhsan Yavuz
    Ayhan Salman
    Ayşe Böhürler
    Bayram Şenocak
    Behiye Eker
    Bekir Bozdağ
    Belgin Uygur
    Binali Yıldırım
    Burhan Kayatürk
    Burhan Sakallı
    Bülent Tüfenkçi
    Büşra Paker
    Cem Şahin
    Cüneyt Yüksel
    Çiğdem Karaaslan

        Derya YanıkEfkan Ala
        Emine Zeybek
        Emre Ete
        Erkan Kandemir
        Fatih Şahin
        Fatma Aksal
        Fatma Betül Sayan Kaya
        Fatma Güldemet Sarı

        Hacı Bayram Türkoğlu
        Haluk İpek
        Hamza Dağ
        Hasan Sert
        Hayati Yazıcı
        İbharim Halil Yıldız
        İsa Sinan Göktaş
        İsmail Cenk Dilberoğlu
        Jülide Sarıeroğlu
        Leyla Şahin Usta
        Lütfiye Selva Çam
        Mehmet Ali Zengin
        Mehmet Kasım Gülpınar

        Mehmet Nil HıdırMehmet Özhaseki
        Menderes Türel
        Metin Bulut
        Metin Külünk
        Metin Tarhan
        Murat Baybatur
        Mustafa Köse
        Mustafa Şen
        Mustafa Yel
        Mücahit Birinci
        Numan Kurtulmuş
        Nurcan Dalbudak
            Haberler Güncel Mustafa Şen kimdir? AK Parti MKYK üyesi Mustafa Şen nereli, kaç yaşında, mesleği ne?