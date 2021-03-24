Ardından Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı olmuş ancak aday olarak gösterilmemiştir.

Pek çok sivil toplum kuruluşunda görev alan Mustafa Şen'in, 7 kitabı bulunmaktadır. 24 Mart tarihinde AK Parti MKYK üyesi seçilen Şen, halihazırda Cihannüma Derneği Başkanlığı görevini yürütmektedir. Mustafa Şen, evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK PARTİ MKYK ASİL ÜYELER

Abdurrahim Fırat

Abdurrahman Kurt

Ahmet Büyükgümüş

Ahmet Gündoğdu

Ahmet Sami Ceylan

Alaattin Parlak

Ali İhsan Yavuz

Ayhan Salman

Ayşe Böhürler

Bayram Şenocak

Behiye Eker

Bekir Bozdağ

Belgin Uygur

Binali Yıldırım

Burhan Kayatürk

Burhan Sakallı

Bülent Tüfenkçi

Büşra Paker

Cem Şahin

Cüneyt Yüksel

Çiğdem Karaaslan