AK Parti MKYK üyesi Mustafa Şen kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Şen kimdir? sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. AK Parti'de düzenlenen kongrenin ardından yeni MKYK'ya girecek isimler belli oldu. Bu isimler de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Mustafa Şen kimdir? İşte detaylar...
MUSTAFA ŞEN KİMDİR?
1966 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dünyaya geldi. Trabzon Fatih Lisesi'ni bitirdi.Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde okurken Tarih Bölümü'ne geçiş yapıp 1995'tde mezun oldu.
Ardından Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı olmuş ancak aday olarak gösterilmemiştir.
Pek çok sivil toplum kuruluşunda görev alan Mustafa Şen'in, 7 kitabı bulunmaktadır. 24 Mart tarihinde AK Parti MKYK üyesi seçilen Şen, halihazırda Cihannüma Derneği Başkanlığı görevini yürütmektedir. Mustafa Şen, evli ve 3 çocuk babasıdır.
AK PARTİ MKYK ASİL ÜYELER
Abdurrahim Fırat
Abdurrahman Kurt
Ahmet Büyükgümüş
Ahmet Gündoğdu
Ahmet Sami Ceylan
Alaattin Parlak
Ali İhsan Yavuz
Ayhan Salman
Ayşe Böhürler
Bayram Şenocak
Behiye Eker
Bekir Bozdağ
Belgin Uygur
Binali Yıldırım
Burhan Kayatürk
Burhan Sakallı
Bülent Tüfenkçi
Büşra Paker
Cem Şahin
Cüneyt Yüksel
Çiğdem Karaaslan