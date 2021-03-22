Son dakika haberi... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında Nevruz kutlaması sırasında yaptığı konuşması nedeniyle soruşturma başlattı.
Sancar hakkında, "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldığı öğrenildi.
HDP'LİLER TERÖRİSTBAŞI APO POSTERLERİ VE BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PAÇAVRALARI AÇTI
HDP öncülüğünde dün gerçekleştirilen etkinlikte terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı, örgütü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posterinin açıldığı tespit edildi.
Başsavcılık, bu kapsamda etkinlikle ilgili soruşturma başlattı.
Etkinlikte yasa dışı eylemlerde bulundukları tespit edilen 81 kişi hakkında işlem yapıldı.
Bu kişilerden gözaltına alınan 13'ünün emniyetteki işlemleri sürüyor.