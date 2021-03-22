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    • 22.03.2021 19:21
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    Son dakika! Eş Genel Başkanı 'a 'da yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma açıldı

    Gelen son dakika haberine göre, Başsavcılığı, Eş Genel Başkanı hakkında kutlaması sırasında yaptığı konuşması nedeniyle soruşturma başlattı.

    AJANSLAR
    HDP Eş Genel Başkanı hakkında soruşturma

    Son dakika haberi... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında Nevruz kutlaması sırasında yaptığı konuşması nedeniyle soruşturma başlattı.

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    Sancar hakkında, "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldığı öğrenildi.

    HDP'LİLER TERÖRİSTBAŞI APO POSTERLERİ VE BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PAÇAVRALARI AÇTI

    HDP öncülüğünde dün gerçekleştirilen etkinlikte terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı, örgütü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posterinin açıldığı tespit edildi.

    Başsavcılık, bu kapsamda etkinlikle ilgili soruşturma başlattı.

    Etkinlikte yasa dışı eylemlerde bulundukları tespit edilen 81 kişi hakkında işlem yapıldı.

    Bu kişilerden gözaltına alınan 13'ünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlenmiş, etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve bazı HDP'li milletvekilleri katılmıştı.

        Alanda zaman zaman terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posteri açılmıştı.
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