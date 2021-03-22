Askerlik tecil ettirme başvurusunda bulunmak isteyen yüzlerce vatandaş bu işlemi nasıl yapacağını merak ediyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek bir sağlık problemi yoksa askerlikten muaf değildir. Ayrıca Lise, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora gibi eğitim öğretimine devam eden vatandaşlarda askerlik tecil ettirme suretiyle askerlikten belirli sürelerce muaf olmaktadır. Askerlik erteleme başvurusu yaparak askerliğini tecil ettirmek isteyen vatandaşlar bu işlemi nasıl yapacağını merak ediyor. İşte 2021 askerlik erteleme başvurusu ve askerlik tecil ettirme başvurusu için yapılması gerekli olan işlemler…
ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ NELERDİR?
Bazı askerlik şubelerinde vesikalık fotoğraf çekilse de, riske girmeyerek fotoğrafı çektirip götürmek daha sağlıklı olacaktır. Gerekli evrakların askeri personele teslim edilmesinin ardından yükümlüden son olarak aile hekimine giderek "askerliğe elverişlidir" raporu alması istenir. Burada oluşan bir kafa karışıklığını gidermekte yarar var. Bu rapor, tecil süresiyle ilgili istenmektedir. Tecil sırasında kişinin başına gelebilecek bir kaza ya da elverişsizlik halinde bu sağlık raporu tekrar istenir. Sağlık raporu alındıktan sonra belge tekrar şubeye teslim edilir ve kişi lise mezunu ise üç sene, üniversite mezunu ise 2 sene askerliği tecil edilmiş olur.
LİSE MEZUNLARI İÇİN ASKERLİK TECİL ETTİRME
Lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olan askerlik yükümlüleri herhangi bir sebep göstermeksizin askerliklerini 3 yıl süreyle tecil ettirebilirler. Bu kişilerin asker kaçağı olarak görünmemeleri ve doğru bir biçimde askerliklerini tecil ettirmeleri için askerlik şubesine giderek askerlik tecili için gerekli belgeleri ilgili birime teslim etmeleri gerekir.
ÜNİVERSİTE, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN ASKERLİK TECİL ETTİRME
Üniversite mezunları için askerlik tecil ettirme süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Yüksek lisans, doktora öğrencileri ya da mesleki tecrübe kazanmak için bir yerde staj görenler üst yaş sınırı 35'i geçmeyecek şekilde askerliklerini 1 yıl süreyle tecil ettirebilirler.
İKİNCİ ÜNİVERSİTE VE AÇIK ÖĞRETİM ASKERLİĞİ TECİL ETTİRİR Mİ?
İkinci üniversite için aynı derece de bölüme kayıt olmak askerliği ertelemiyor. Mesela, 4 yıllık bir bölüme kayıt oldunuz ve bitirdiniz ardından tekrar 4 yıllık bölüme kayıt olmanız askerliğinizi ertelemeyecektir. 2 yıllık bir üniversite okuyup, 4 yıllık bir fakülteye kayıt olursanız erteleme şansınız var. Açık öğretim öğrencilerin durumu normal örgün öğretimdeki öğrenciler gibidir. Aralarında hiçbir fark yoktur.