LİSE MEZUNLARI İÇİN ASKERLİK TECİL ETTİRME

Lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olan askerlik yükümlüleri herhangi bir sebep göstermeksizin askerliklerini 3 yıl süreyle tecil ettirebilirler. Bu kişilerin asker kaçağı olarak görünmemeleri ve doğru bir biçimde askerliklerini tecil ettirmeleri için askerlik şubesine giderek askerlik tecili için gerekli belgeleri ilgili birime teslim etmeleri gerekir.

ÜNİVERSİTE, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN ASKERLİK TECİL ETTİRME

Üniversite mezunları için askerlik tecil ettirme süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Yüksek lisans, doktora öğrencileri ya da mesleki tecrübe kazanmak için bir yerde staj görenler üst yaş sınırı 35'i geçmeyecek şekilde askerliklerini 1 yıl süreyle tecil ettirebilirler.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE VE AÇIK ÖĞRETİM ASKERLİĞİ TECİL ETTİRİR Mİ?

İkinci üniversite için aynı derece de bölüme kayıt olmak askerliği ertelemiyor. Mesela, 4 yıllık bir bölüme kayıt oldunuz ve bitirdiniz ardından tekrar 4 yıllık bölüme kayıt olmanız askerliğinizi ertelemeyecektir. 2 yıllık bir üniversite okuyup, 4 yıllık bir fakülteye kayıt olursanız erteleme şansınız var. Açık öğretim öğrencilerin durumu normal örgün öğretimdeki öğrenciler gibidir. Aralarında hiçbir fark yoktur.