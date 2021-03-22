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    • 22.03.2021 18:29
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    nasıl tecil ettirilir? e-Devlet Askerlik erteleme ve askerlik tecil ettirme başvuru işlemleri!

    il ettirme nasıl yapılır? sorusu sıklıkla araştırılıyor. erteleme başvurusu yaparak askerliğini tecil ettirmek isteyen vatandaşlar bu işlemi nasıl yapacağını merak ediyor. Bu noktada , Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora gibi eğitim süreçlerine tâbi olan bireyler ‘askerlik tecili nasıl yapılır’ sorusunun cevabını arıyor. vatandaşı olan her erkek bir sağlık problemi yoksa askerlikten muaf değildir. Türkiye.gov.tr üzerinden yapılan işlemler ve diğer detaylar haberimizde yer alıyor. İşte ve !

    2021 Askerlik nasıl tecil ettirilir? Başvuru işlemleri!

    Askerlik tecil ettirme başvurusunda bulunmak isteyen yüzlerce vatandaş bu işlemi nasıl yapacağını merak ediyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek bir sağlık problemi yoksa askerlikten muaf değildir. Ayrıca Lise, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora gibi eğitim öğretimine devam eden vatandaşlarda askerlik tecil ettirme suretiyle askerlikten belirli sürelerce muaf olmaktadır. Askerlik erteleme başvurusu yaparak askerliğini tecil ettirmek isteyen vatandaşlar bu işlemi nasıl yapacağını merak ediyor. İşte 2021 askerlik erteleme başvurusu ve askerlik tecil ettirme başvurusu için yapılması gerekli olan işlemler…

    ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ NELERDİR?

    Bazı askerlik şubelerinde vesikalık fotoğraf çekilse de, riske girmeyerek fotoğrafı çektirip götürmek daha sağlıklı olacaktır. Gerekli evrakların askeri personele teslim edilmesinin ardından yükümlüden son olarak aile hekimine giderek "askerliğe elverişlidir" raporu alması istenir. Burada oluşan bir kafa karışıklığını gidermekte yarar var. Bu rapor, tecil süresiyle ilgili istenmektedir. Tecil sırasında kişinin başına gelebilecek bir kaza ya da elverişsizlik halinde bu sağlık raporu tekrar istenir. Sağlık raporu alındıktan sonra belge tekrar şubeye teslim edilir ve kişi lise mezunu ise üç sene, üniversite mezunu ise 2 sene askerliği tecil edilmiş olur.

    LİSE MEZUNLARI İÇİN ASKERLİK TECİL ETTİRME

    Lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olan askerlik yükümlüleri herhangi bir sebep göstermeksizin askerliklerini 3 yıl süreyle tecil ettirebilirler. Bu kişilerin asker kaçağı olarak görünmemeleri ve doğru bir biçimde askerliklerini tecil ettirmeleri için askerlik şubesine giderek askerlik tecili için gerekli belgeleri ilgili birime teslim etmeleri gerekir.

    ÜNİVERSİTE, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN ASKERLİK TECİL ETTİRME

    Üniversite mezunları için askerlik tecil ettirme süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Yüksek lisans, doktora öğrencileri ya da mesleki tecrübe kazanmak için bir yerde staj görenler üst yaş sınırı 35'i geçmeyecek şekilde askerliklerini 1 yıl süreyle tecil ettirebilirler.

    İKİNCİ ÜNİVERSİTE VE AÇIK ÖĞRETİM ASKERLİĞİ TECİL ETTİRİR Mİ?

    İkinci üniversite için aynı derece de bölüme kayıt olmak askerliği ertelemiyor. Mesela, 4 yıllık bir bölüme kayıt oldunuz ve bitirdiniz ardından tekrar 4 yıllık bölüme kayıt olmanız askerliğinizi ertelemeyecektir. 2 yıllık bir üniversite okuyup, 4 yıllık bir fakülteye kayıt olursanız erteleme şansınız var. Açık öğretim öğrencilerin durumu normal örgün öğretimdeki öğrenciler gibidir. Aralarında hiçbir fark yoktur.

        ASKERLİK TECİL İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

        İkamet ettiğiniz yerde bulunan ya da bu yere en yakın olan Askerlik şubesine giderek askerliğinizi tecil ettirebilirsiniz. Askerlik şubesinde doldurulacak formun yanı sıra giderken götürülmesi gereken belgeler şunlardır:

        Mezuniyet diploması ve 4 adet fotokopisi

        Nüfus cüzdanı ve 4 adet fotokopisi

        Yakın zamanda çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf


        Varsa ehliyet ve 2 adet fotokopisi

        ASKERLİK TECİL ETTİRME YAŞ SINIRLARI VE İSTİSNAİ DURUMLAR

        Askerlik tecil ettirme yolları da askerlik tecil süresi de, eğitim durumuna, mesleki yeterliliğe, sağlık koşullarına göre farklılık göstermektedir. Lise veya dengi bir öğrenim kurumunda okumayı sürdürenler ile halen bir yükseköğrenim kurumunda eğitim görmekte olan öğrenciler 29 yaşına kadar askerliklerini erteleyebilir. Aynı şekilde lisanslı profesyonel sporcular da askerliklerini 33 yaşına kadar tecil ettirebilirler.
        İstisnai durumlardan biri de iki kardeşten birinin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmesi durumunda olur. Eğer kardeşlerden biri askerlik görevinde ise, diğer kardeş yükümlülüğünü abisinin/kardeşinin askerlik süresi tamamlanana kadar tecil ettirebilir. Yurt dışında çalışma yahut oturma iznine sahip yükümlüler, yaşadıkları ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına başvurarak 38 yaşına kadar askerliklerini tecil ettirme hakkına sahiptirler.

        ASKERLİK TECİL SORGULAMA

        e-Devlet askerlik tecil işlemleri ile birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Tecil sorgulama e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. e-Devlet sistemine giriş yaparak "Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" butonuna ulaşarak tecil durumunuzu sorgulayabilirsiniz.

        YOKLAMA KAÇAĞI OLMA DURUMU

        Yoklama kaçağı veya bakayalar ile 21 inci maddenin birinci fıkrası gereğince yoklama kaçağı olarak muayenesi yapılarak sınıflandırma kaynağına alınacakların, sevke tabi tutulacağı celp tarihine kadar geçen süre içinde bu fıkra kapsamında askerlikleri ertelenmez. Ancak, ertelemelerine neden olan görev, staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora öğrenimi başlangıç tarihleri ile sporcuların erteleme kapsamındaki kulüpleri ile yaptıkları sözleşme başlangıç tarihleri, yoklama kaçağı veya bakaya kaldıkları tarihten önce olanların ertelemeleri yapılabilir.

        ASKERLİK TECİL BOZDURMA

        Askerlik tecil bozma işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Öncelikle e-Devlet şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapın. Ardından "ASAL Yoklama Başvurusu" adımından yoklama menüsüne ulaşınız. Sol tarafta yer alan adımları tek tek doldurunuz.
        Daha sonra sağlık kuruluşlarından "Askerlik için sağlık raporu" almalısınız. Birçok asker adayı "Askerlik tecili için muayene gerekli mi?" sorusunu soruyor. Sağlık raporu almak için muayene olmanız gereklidir. Bu belgelerle beraber en yakın askerlik şubesine gidip işlemlerinizi halledebilirsiniz.

            ASKERLİK SÜRESİ KAÇ AY?

            2019 yılında yapılan değişiklik ile askerlik süreleri düzenlenmişti. Resmi Gazete'de askerlik süresiyle ilgili alınan karar yayımlanmıştı. Resmi Gazete'de askerlik süresiyle ilgili şu ifadeler yer alıyor; Askerlik çağı; yoklama, muvazzaflık ve yedeklik olmak üzere üç döneme ayrılır. Hizmet süresi; erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır. Hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilir. Bu şekilde belirlenen hizmet süresi altı aydan az olamaz.

            BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

            Geçen yılın ikinci yarısında 37 bin 70 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 TL olarak uygulanacak. Geçen yıl ocak–haziran döneminde 35 bin 54 TL olan bedelli askerlik ücreti son bir yılda yüzde 13,50 oranında arttı. Döviz karşılığı bedelli askerlik yapmak isteyen yurt dışındaki Türk vatandaşları ise geçen yılın ikinci yarısında 5 bin 563 Euro öderken, bu yıl 4 bin 402 Euro ödeyecek.
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            Haberler Güncel 2021 Askerlik nasıl tecil ettirilir? e-Devlet Askerlik erteleme ve askerlik tecil ettirme başvuru işlemleri!