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    • 22.03.2021 10:23
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    Son dakika: 'da terör örgütü propagandası yapılan nevruz etkinliğine soruşturma! Gözaltılar var

    Son dakika haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığının merkez Bağlar ilçesinde dün düzenlenen nevruz kutlamasında "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle başlattığı soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 81 kişiden 13'ü gözaltına alındı. Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlenmiş, etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı , Eş Genel Başkanı ve bazı HDP'li milletvekilleri katılmıştı. Alanda zaman zaman terör örgütü 'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posteri açılmıştı.

    PKK propagandalı Nevruz'a soruşturma!

    öncülüğünde dün gerçekleştirilen etkinlikte terör örgütü 'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı, örgütü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posterinin açıldığı tespit edildi.

    Başsavcılık, bu kapsamda etkinlikle ilgili soruşturma başlattı.

    Etkinlikte yasa dışı eylemlerde bulundukları tespit edilen 81 kişi hakkında işlem yapıldı.

    Bu kişilerden gözaltına alınan 13'ünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

    'ın merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlenmiş, etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı , Eş Genel Başkanı ve bazı HDP'li milletvekilleri katılmıştı.

    Alanda zaman zaman terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posteri açılmıştı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Diyarbakır'da terör örgütü propagandası yapılan nevruz etkinliğine soruşturma! Gözaltılar var